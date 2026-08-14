Compra empresarial busca fortalecer el uso de inteligencia artificial en las ventas

Hace unos días se confirmó una operación que integra a un equipo especializado en pauta digital dentro de una plataforma tecnológica colombiana, en medio de la creciente competencia por captar clientes en el mercado de inteligencia artificial.

Dapta, empresa dedicada al desarrollo de agentes de inteligencia artificial para ventas, adquirió Beezion, agencia de paid media con la que mantenía una relación comercial desde hacía más de dos años. La transacción fue cerrada a finales de mayo de 2026, aunque sus detalles financieros no fueron revelados.

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Con el acuerdo, el equipo de la agencia pasó a formar parte de la estructura interna de Dapta. Alejandro Sarmiento, fundador de Beezion, asumió la dirección global del área de crecimiento, desde la cual estará encargado de coordinar la experimentación con campañas, formatos, mensajes y canales de adquisición.

La operación busca fortalecer la generación de demanda

La compra se produce en un contexto marcado por el aumento de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. Ante una oferta creciente de plataformas y herramientas, las compañías del sector enfrentan el reto de diferenciar sus productos, identificar clientes potenciales y convertir el interés comercial en ingresos.

Dapta informó que actualmente genera más de 550 publicaciones orgánicas mensuales y evalúa cientos de variaciones de anuncios digitales. Según sus cifras, esta estrategia permite programar más de 1.000 demostraciones cada mes en América Latina y Estados Unidos.

La compañía también señaló que, durante el primer mes de funcionamiento bajo la nueva estructura, registró un crecimiento superior al 20 % y superó los 70.000 usuarios activos mensuales.

Beezion reportó US$100 millones en oportunidades comerciales

Antes de la adquisición, Beezion había trabajado con organizaciones del ecosistema emprendedor latinoamericano, entre ellas Finkargo, Colombia Tech Week, Treble y Bink. La agencia reportó más de US$10 millones en ingresos atribuidos a sus campañas y una participación en la construcción de oportunidades comerciales valoradas en más de US$100 millones.

Uno de los elementos considerados para concretar la operación fue el conocimiento previo que el equipo tenía sobre el producto, las audiencias y el modelo comercial de Dapta. Esta experiencia permitió adelantar la integración sin iniciar un proceso de adaptación desde cero.

Actualmente, la plataforma registra más de 187.000 usuarios y clientes distribuidos en 24 países. La empresa mantiene operaciones en Estados Unidos y busca ampliar su presencia internacional en el segmento de inteligencia artificial aplicada a procesos comerciales.