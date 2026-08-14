El caso Prichard Colón: Los golpes ilegales que provocaron la tragedia en su combate con Terrel Williams

El mundo del deporte se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón a los 33 años de edad. Su partida ocurre luego de casi once años de una incansable batalla por su vida, derivada de las graves lesiones cerebrales que sufrió el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

Aquella noche, el prometedor pugilista invicto vio su carrera y su destino truncados por una serie de brutales golpes ilegales.

Este fue el golpe que dejó parapléjico a Prichard Colón

Con un récord impecable de 16 victorias consecutivas, Colón subió al cuadrilátero para enfrentar al estadounidense Terrel Williams. Durante el combate, Williams conectó de manera reiterada los denominados rabbit punches o golpes en la nuca, una zona de extrema vulnerabilidad donde la base del cráneo se une con la columna vertebral.

A pesar de que el boricua le advirtió en múltiples ocasiones al árbitro Joe Cooper sobre el dolor punzante en la parte posterior de su cabeza, las acciones continuaron con un castigo desmedido al margen del reglamento.

Tras ser descalificado en el noveno asalto debido a una confusión en su esquina —que le retiró los guantes pensando que la pelea había terminado—, el estado de salud de Colón empeoró drásticamente en los vestuarios. Tras sufrir mareos, vómitos y pérdida del conocimiento, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural masivo.

Una neurocirugía de emergencia le salvó la vida esa noche, pero el púgil permaneció en coma durante 221 días y sufrió daños neurológicos permanentes e irreversibles.

Un legado de seguridad para el deporte

La tragedia de Colón provocó una transformación radical en el juzgamiento del boxeo profesional. En respuesta a la severidad del caso, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) implementó la "Regla Prichard Colón", la cual exige cero tolerancia a los golpes detrás de la cabeza y obliga a los árbitros a detener las acciones o descalificar inmediatamente a quien cometa la infracción.

Aunque la lucha física de Prichard ha llegado a su fin con su partida, el violento episodio que marcó su último combate permanece en la memoria colectiva como un firme recordatorio sobre la importancia de proteger la vida de los deportistas dentro del ring.