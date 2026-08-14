¿Reaccionó en la morgue? Revelan la verdad sobre el futbolista que murió de manera inesperada en pleno partido

En Nigeria se presentó un caso que no solo ha generado conmoción, sino que también shock.

Chinedu Ozor, un futbolista que pertenecía al Katsina United, un equipo de la Liga Premier de su país, falleció mientras se estaba disputando un partido amistoso vs. Niger Tornadoes.

El jugador nigeriano se desplomó en la cancha al minuto 9 y tuvo que ser trasladado de emergencia al K-Dara Specialist Hospital. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los especialistas confirmaron su muerte al poco tiempo.

Tras ese desenlace, su cuerpo fue trasladado a la morgue para su correspondiente identificación y necropsia, pero un ser querido habría visto que Chinedu Ozor había movido una de sus manos y, en medio de esa situación, se solicitó que lo llevaran de inmediato al Hospital General de Katsina.

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El Hospital General de Katsina también confirmó la muerte de Chinedu Ozor, el futbolista de Nigeria

En el momento en el que el cuerpo de Chinedu Ozor llegó al Hospital General de Katsina y se comenzó a difundir el rumor de que habría 'vuelto a la vida' en la morgue, los médicos lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos y lo monitorearon durante 24 horas.

Sin embargo, finalmente, al igual que ocurrió en la primera entidad médica, confirmaron su deceso.

Katsina United, club en el que jugaba Chinedu Ozor, aseguró que nunca 'volvió a la vida'

A raíz de los rumores relacionados con que Chinedu Ozor habría tenido una reacción en la morgue, el Katsina United emitió un comunicado oficial.

"Con el corazón roto, deseamos aclarar las circunstancias que rodearon el trágico fallecimiento de nuestro jugador Chinedu Ozor, que se derrumbó durante un partido amistoso contra Niger Tornadoes, en el estadio Muhammad Dikko", indicaron.

"Hemos visto informes que afirman que Chinedu más tarde recuperó la conciencia o 'recuperó la vida'. Entendemos que la gente quería desesperadamente que esto fuera cierto, pero, lamentablemente, eso no es cierto. En los momentos desgarradores después del incidente, la familia de Chinedu, abrumada por el shock y negándose a perder la esperanza, pidió más confirmación médica antes de que su cuerpo fuera llevado a la morgue. Eran una familia que esperaba desesperadamente que, de alguna manera, contra todo pronóstico, su ser querido todavía estuviera con ellos. Ese momento de esperanza no debe convertirse en una historia sobre la que Chinedu sobrevivió. Él no recuperó la conciencia. Él falleció", complementaron.