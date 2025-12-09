Reveladores detalles sobre la búsqueda del perro Wilson en la selva del Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en su momento lideró la Operación Esperanza para buscar a los cuatro hermanos Mucutuy que se extraviaron en la selva del Guaviare tras un accidente aéreo de la avioneta en la que se movilizaban, dio detalles sobre el perro Wilson, quien se perdió en la misión.

Sus declaraciones entregadas en conversación con el caricaturista 'Matador' en YouTube, aclararon las difíciles circunstancias que rodearon la desaparición del pastor belga.

"Wilson se asustó en medio de un fuerte aguacero"

Según Sánchez, el día 18 de la operación se presentó una lluvia torrencial. En ese contexto, Wilson se asustó, rompió el bozal que llevaba y huyó hacia la espesura de la selva, un terreno hostil con árboles de hasta 40 metros, animales salvajes y presencia de disidencias armadas de alias Iván Mordisco.

El ministro explicó que, de haber mantenido el GPS, el perro habría representado un riesgo para la misión, ya que los grupos ilegales podrían haber rastreado la ubicación de la tropa. Aun así, Wilson apareció en tres ocasiones frente a los soldados, pero no fue posible capturarlo.

La búsqueda de un comando que nunca se abandonó

Sánchez señaló que, aunque la prioridad era rescatar con vida a los cuatro menores, las Fuerzas Militares mantuvieron un batallón dedicado a localizar a Wilson. Para atraerlo, se usaron distintas estrategias: desde dejarle salchichón preparado y ropa de su guía, hasta recurrir a perritas en celo, pese a que ya estaba castrado. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado.

Para nosotros Wilson era un comando, y jamás dejamos un comando atrás. Hicimos todo lo posible por traerlo de vuelta, pero honramos su memoria al igual que la de todos los héroes.

El legado de Wilson en la memoria del país

Aunque no pudo regresar, Wilson se consolidó como un símbolo de heroísmo y lealtad en Colombia. Su participación fue clave para que los hermanos Mucutuy fueran encontrados con vida tras más de 40 días en la selva. La historia del perro héroe no solo conmovió al país, sino que también trascendió fronteras como ejemplo de entrega y servicio.

Hoy, su recuerdo permanece vivo en las Fuerzas Militares y en la memoria colectiva. Wilson no solo representó disciplina y entrenamiento, sino también el espíritu de lucha que permitió convertir la Operación Esperanza en un hito histórico.