Revelan el nivel de tortura que tuvo que soportar la empleada secuestrada por canadienses en Medellín

En 2023, una empleada doméstica, contratada para limpiar un apartamento en el exclusivo sector de El Poblado, fue víctima de tortura y golpes por parte de dos ciudadanos canadienses.

Los extranjeros, sin pruebas, la acusaron de haber robado un anillo y dinero, desatando un episodio de violencia que marcó su vida.

La mujer, quien había sido contratada a través de una plataforma de alquiler de propiedades, relató cómo su jornada laboral se convirtió en una pesadilla.

Según la Fiscalía y los relatos de la víctima, apenas iniciada la discusión, los dos hombres comenzaron a golpearla sin piedad.

Me taparon la boca con una funda, me reventaron la boca con la fuerza con la que me metían la funda y empecé a vomitar. Uno de ellos, el moreno, me pegaba en las costillas y abdomen. Me daba puños y yo sentía que me quedaba sin respirar.