🔴 Streaming final con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial

Resta menos de una semana para la segunda vuelta presidencial en la que se medirán las fuerzas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, tras una primera vuelta que terminó con una diferencia de apenas 673.000 votos.

Este domingo 21 de junio los colombianos asistirán a las urnas para elegir a quien será el próximo presidente del país, en una jornada que se extenderá de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones, incluyendo al casi millón y medio de connacionales en el exterior que podrán hacerlo a partir de este lunes 15 de junio en las oficinas consulares distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países.

Las propuestas de De la Espriella

El plan de gobierno de Abelardo de la Espriella se basa en 13 propuestas principales enfocadas en seguridad,

Su plan menciona que en los primeros 100 días de mandato se entregarán resultados enfocados en la defensa nacional, la "reconstrucción de la República" y la erradicación de la corrupción en instituciones públicas como Ecopetrol.

De la Espriella señala que se opone a una constituyente, por lo que buscará prohibir "la combinación de todas las formas de lucha como estrategia de poder político", además de fortalecer la idea de que la familia es el núcleo básico de la sociedad.

En temas de seguridad, el candidato propone erradicar las hectáreas de hoja de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, la persecución a bienes de narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.

Además, recuperar el control de los territorios, fortalecer a la fuerza pública, recuperar el sistema carcelario y conformar bloques de búsqueda contra la extorsión y primeras líneas de seguridad en los barrios con veteranos y reservistas.

También propone la creación de un bloque de búsqueda contra la corrupción, una trazabilidad al gobierno y la implementación del blockchain para hacer seguimiento a los procesos de contratación estatal.

En temas de salud, De la Espriella propone un plan de choque de $10 billones para cubrir las deudas del sistema; aunque no especifica de dónde saldrá ese dinero. Asimismo, habla sobre la protección de pacientes crónicos, el fortalecimiento de la red hospitalaria y el arbitraje a recursos mal administrados por la Adres.

Una de las propuestas más controversiales tiene que ver con el recorte de una cuarta parte del Estado, a lo que llama "programa de ajuste fiscal". También menciona la necesidad de reducir la carga tributaria y los costos de energía para los empresarios, y un programa para que los colombianos puedan comprar vivienda al 2% de interés a 30 años.

El cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

Tal y como ordena la ley, los últimos actos de campaña de los candidatos se llevaron a cabo durante la jornada de este domingo 14 de junio.

El cierre de campaña de De la Espriella se llevó a cabo en Buga, Valle del Cauca, en donde miles de personas acompañaron el evento.