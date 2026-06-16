🔴 Streaming final con Iván Cepeda antes de la segunda vuelta presidencial

Resta menos de una semana para la segunda vuelta presidencial en la que los colombianos deberán elegir al próximo mandatario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, tras una primera vuelta que terminó con una diferencia de apenas 673.000 votos.

La cita será este domingo 21 de junio, en una jornada que se extenderá de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, según el censo electoral de este año, incluyendo al casi millón y medio de connacionales en el exterior que ya lo están haciendo desde el lunes 15 de junio en los 253 puestos de votación distribuidos en las oficinas consulares de 67 países.

¿Qué propone Iván Cepeda para el país?

Tras una reñida primera vuelta, el candidato del oficialismo hizo público un condensado documento en el que expone sus principales propuestas para el país.

Allí expone "las tres revoluciones para hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida", las cuales parten de los avances alcanzados por el actual gobierno y se enfocan en profundizar y lograr lo que denomina la recuperación de lo público, la democratización territorial, la defensa de la vida y la ampliación de derechos para los colombianos.

Cepeda habla sobre una revolución ética que contempla el desmantelamiento de redes de mafia a través de un sistema especializado contra la macrocorrupción. Además, habla sobre la recuperación de recursos cooptados por la corrupción, para destinarlos a programas de inversión social y fortalecer los sistemas esenciales como la salud.

Asimismo, contempla un cambio en el sector público a través de la reducción de altos salarios y eliminación de viáticos, privilegios y derroches institucionales.

La segunda revolución que propone es política, en la que menciona la eliminación del Consejo Nacional Electoral, la legalización del comercio del cannabis, y la digitalización de trámites para eliminar barreras burocráticas.

La tercera revolución trata el modelo socioeconómico mediante la diversificación del modelo productivo y la superación del extractivismo. Rechaza explícitamente el fracking y la exploración en yacimientos no convencionales.

Además, propone impulsar la formalización laboral y el reconocimiento de las labores de cuidado; busca la inclusión financiera y apoyar la economía popular mediante el acceso a créditos de la banca pública.

Un reenfoque en temas de seguridad y un paso al costado de la 'paz total'

Sobre la paz, Cepeda reitera su compromiso con la implementación del acuerdo de paz de 2016, la protección de los líderes sociales y el fortalecimiento del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Además, habla sobre el tránsito de la paz total a la paz integral, moderando la política del gobierno actual mediante un eje articulador basado en el cumplimiento estricto de lo que se establezca en las mesas de negociación y la implementación total del acuerdo de 2016.

En esta misma línea, propone combatir los grupos criminales asfixiando sus economías ilícitas, luchando contra el lavado de activos y fortaleciendo la inteligencia.

El punto central de la política de Cepeda en esta área es la protección de los derechos humanos, a través del blindaje y protección de los territorios étnicos, campesinos y afro, y la protección de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.