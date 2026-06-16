Cepeda anuncia otra denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por temas relacionados con el desfalco a los recursos de salud

En la semana previa a las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con líderes del centro político, con la esperanza de sumar votos en los comicios del próximo 21 de junio.

En la reunión, realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda obtuvo el respaldo de Iván Marulanda, Antonio Navarro, Germán Umaña y Diego Guevara.

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En respuesta, Cepeda se comprometió, nuevamente, a trabajar en un acuerdo nacional que incluya un pacto fiscal, abordar la crisis del sector salud y no convocar una asamblea nacional constituyente.

En palabras del candidato, se trata de “un pacto fiscal que nos ponga en sintonía para abordar un problema que tiene las dimensiones y los peligros que encierra (…) valga mencionar otro de los temas urgentes: el problema de la seguridad en muchos territorios del país”.

Cepeda anunció otra denuncia penal contra su contrincante:

Desde Barranquilla, Cepeda anunció otra denuncia contra el candidato de la Espriella, señalando que su firma de abogados representa a empresas que, presuntamente, estarían relacionadas con el desfalco de recursos del sector salud y que algunos de los miembros de su campaña, presuntamente, se han visto beneficiados con negocios relacionados con el sistema.

“El abogado de la Espriella y su firma de abogados estuvieron representando legalmente a varias empresas y políticos que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción y saqueo de la salud en Colombia”, indicó.

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El candidato de la Espriella no se quedó atrás y advirtió que Cepeda estaría “inventando falsos positivos judiciales con cuentos absurdos después de 16 años. Viejo Ivancho, deja de estar neciando con esas tonterías”.

Cepeda cerró su campaña a la Presidencia el fin de semana con eventos en Bogotá, Soledad y Barranquilla, en el departamento del Atlántico.