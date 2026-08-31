Multas millonarias por modificar obras de Rogelio Salmona en Bogotá: esto se sabe

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de Bogotá abrió un proceso administrativo sancionatorio tras confirmarse la intervención ilegal de un inmueble diseñado por el célebre arquitecto colombiano Rogelio Salmona.

La controversia se desató luego de que se difundieran en redes sociales imágenes que mostraban la modificación y demolición de una escalera original en un apartamento del conjunto residencial Altos de Santana, ubicado en el norte de la capital.

Diego Parra, director del IDPC, confirmó que la obra se ejecutó de forma clandestina sin radicar ningún tipo de solicitud ni contar con la autorización de las autoridades patrimoniales. Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier intervención estructural o estética dentro del predio requiere un protocolo riguroso de evaluación previa para garantizar la conservación de sus valores arquitectónicos e históricos.

Multas millonarias por modificar obras de Rogelio Salmona

El marco normativo vigente establece que modificar un bien patrimonial sin los permisos de ley acarrea severas consecuencias pecuniarias. El IDPC anunció que el procedimiento sancionatorio no solo estará dirigido contra el propietario de la vivienda, sino también contra los profesionales, diseñadores y la firma de arquitectura involucrada en las obras (entre ellos Deconama Studio).

Las multas económicas podrían alcanzar hasta varios cientos de salarios mínimos. El director del Instituto precisó que los propietarios no pueden alegar desconocimiento sobre el estatus del inmueble, debido a que la condición de Bien de Interés Cultural queda expresamente consignada en el Certificado de Libertad y Tradición de cada propiedad.

Más allá del castigo monetario, el IDPC ordenará la restitución total de la estructura alterada. Las autoridades confirmaron que la entidad cuenta con el archivo documental original del proyecto —que incluye planos, memorias explicativas y la historia del diseño concebido por el maestro Salmona—, lo que permitirá exigir que la escalera y los espacios intervenidos sean reconstruidos exactamente a su estado inicial.

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Por su parte, la Fundación Rogelio Salmona emitió un fuerte pronunciamiento expresando su preocupación frente al desacato normativo y el daño ocasionado al legado urbanístico de la ciudad. La organización enfatizó que intervenir sin criterio científico ni aprobación institucional este tipo de edificaciones representa un grave retroceso en la protección de la identidad cultural y arquitectónica de Bogotá.

El caso sienta un precedente de control sobre los proyectos residenciales privados ubicados en zonas y edificios protegidos, recordando que el derecho de propiedad sobre un bien patrimonial está sujeto a limitaciones legales estrictas.