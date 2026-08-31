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A la cárcel alias Tony, primer capturado por el homicidio de Gustavo Aponte

Tony sería el conductor de la moto en la que el sicario, alias Moncayo, llegó al gimnasio en el que fue asesinado el empresario arrocero y su escolta.

Foto: emisión de Noticias RCN
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Jorge Leonardo Alzate

agosto 31 de 2026
06:31 p. m.
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A la cárcel fue enviado por solicitud de la Fiscalía Leonel Enrique Llanos. Conocido con el alias de Tony, sería el conductor de la motocicleta en la que el sicario alias Moncayo llegó el pasado 11 de febrero a un gimnasio, ubicado en la calle 85 con carrera Séptima, de Bogotá, para acabar con la vida del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez.

Alias Tony fue capturado habiendo pasado seis meses del doble homicidio, en una operación que adelantaron de manera conjunta integrantes de la Policía y la Fiscalía en Villavicencio, capital del departamento del Meta.

Posteriormente, fue presentado ante un juez para legalizar su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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¿Un error que cobró la vida de dos personas?

Días antes a que el juez dictara la medida de aseguramiento en contra de “Tony”, se conocieron nuevos detalles del homicidio de Gustavo Aponte y Luis Gabriel Gutiérrez, que llevaron al abogado de víctimas, Mario Iguarán, a señalar que se trató de un “error” y ‘Los Gladiadores’, banda a la que pertenecían “Tony” y “Moncayo”, iban detrás de otro empresario que asistía al mismo gimnasio:

“Dentro de la investigación, está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar a otro señor”.

"Dios los bendiga": los chats de 'Los Gladiadores' para asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá
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Detalles del homicidio de Aponte y Gutiérrez:

Noticias RCN conoció el minuto a minuto del crimen que la Fiscalía reconstruyó con la ayuda de 50 cámaras de seguridad instaladas en el sector.

“Tony” y “Moncayo” se presentaron en una barbería sobre las 2:30 de la tarde, en la que el sicario contrató un corte de cabello y se puso un traje, para pasar por “ejecutivo”.

Una hora más tarde dejó la ropa que llevaba puesta al interior de un vehículo modelo Spark y llegó hasta el gimnasio, como parrillero de “Tony”, para disparar y acabar con la vida de Aponte y Gutiérrez.

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