Gobierno anuncia medidas para ahorrar energía: multa a quienes consuman más

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) informó que el martes 1 de septiembre se pondrá en marcha el programa del gobierno enfocado en el ahorro de energía.

Las autoridades han tomado medidas en torno a la preparación para el fenómeno de El Niño, el cual según los reportes del Ideam, estará presente en lo que queda de 2026 (segundo semestre) y el primer tramo de 2027.

¿Para quiénes aplica la multa?

Sumado a ello, las estimaciones proyectan que el periodo de septiembre a febrero será en el que con más creces se sentirán los efectos ambientales, especialmente la reducción de lluvias y tiempos prolongados de sequía.

Una de las mayores preocupaciones radica en la falta de energía, principalmente en las zonas donde las temperaturas alcanzarán altos niveles. Por eso, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas a través de la Creg.

¿Qué pasa si una persona ahorra energía?

Para la puesta en marcha del programa, se tiene como núcleo la meta individual de consumo de energía, la cual es calculada tomando como referencia el historial de los últimos 12 meses (en kilovatios por hora – kWh) y otras variables, como la región.

Entonces, quienes superen en más del 10 % esa meta individual recibirán un cobro adicional acorde al aumento. La otra cara de la moneda muestra que las personas que reduzcan su consumo mensual en más del 10 % en comparación con la meta recibirán beneficios (tales como un saldo a favor en la factura).

¿Hay excepciones?

Ahora bien, si una persona supera el consumo en el primer mes, en septiembre, no tendrá cobro adicional, dado que será el periodo pedagógico e informativo. Lo bueno es que sí se contabilizará el ahorro.

El gobierno aclaró que este programa durará seis meses, por lo que, cumplido el periodo, se conocerá la cantidad de energía ahorrada y el recaudo de los cobros extra. Este dinero irá destinado al saldo a favor para quienes contribuyeron con estar por debajo de más del 10 % de la meta individual, dependiendo de la cantidad de recursos obtenidos.

Cabe aclarar que la medida tiene excepciones: usuarios con medidor prepago, con servicio suspendido, hospitales, colegios, entidades de salud, emergencia o salud, damnificados por el terremoto del 10 de agosto y las personas que dependen de dispositivos electrónicos por motivos médicos (ellos deben pedir no hacer parte del programa).

“Solo lo que supere el 10 % por encima de su meta individual según el ciclo de lectura. Por eso, un usuario puede consumir entre el 100 % y el 110 % de su meta individual sin que se genere un cobro adicional”, aclaró la Creg al precisar que no se cambia la forma de cobro de la tarifa.