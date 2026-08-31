Encuentran sin vida a Michelle Dayana, la niña que había desaparecido en Antioquia

Este lunes 31 de agosto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que fue encontrada sin vida la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría.

“Con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso, toda mi solidaridad y mis condolencias”, este fue el mensaje del mandatario.

¿Cuándo desapareció la niña?

La niña de seis años desapareció el pasado lunes 24 de agosto en Buriticá. La última vez que la vieron fue sobre las 10:00 a. m., cuando se encontraba jugando en el vivero familiar en el barrio Cristo Rey.

A través de las cámaras de seguridad, se conoció el video con el momento en el que desapareció. La mamá contó que ese día la dejó en la casa y cuando fue a llevarle una aguapanela, no la encontró.

Las autoridades pusieron en marcha la búsqueda a lo largo del departamento con ayuda de los voluntarios y los propios habitantes.

El llamado del gobernador: “No puede quedar sin respuesta”

Paralelamente, la familia hizo una grave denuncia al indicar que hubo llamadas extorsivas en las que exigieron dinero a cambio de supuestas pistas para dar con su paradero.

El gobernador Rendón sostuvo que las autoridades “deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”.

La Secretaría de Seguridad de Antioquia había informado que si una persona tenía pistas podría comunicarse por la línea 310 414 0693, el 123 o por el correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co. Sumado a ello, estaba dispuesta una recompensa de hasta 50 millones de pesos.