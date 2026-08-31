“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota

Una perrita llamada Sacha fue abandonada durante la noche del 30 de agosto en un parque de la localidad de Usaquén, en Bogotá.

El animalito fue encontrado solo, llorando y visiblemente asustado, acompañado únicamente de una pequeña nota escrita a mano que decía: “Me llamo Sacha, me pueden ayudar, me quedé sin familia”.

El caso fue dado a conocer por Andrés Ardila, edil de Usaquén, quien a través de su cuenta de X pidió apoyo para lograr rescatar al animal y llamó la atención de las autoridades de Protección Animal.

Perrita huyó asustada tras haber sido abandonada en un parque de Bogotá

Después de varias horas de búsqueda y gracias al apoyo de los vecinos, Sacha fue localizada en inmediaciones de la calle 100 con Autopista.

La comunidad compartió imágenes y videos del caso a través de grupos de WhatsApp y se organizó para tratar de encontrar a la perrita antes de que pudiera sufrir algún accidente o volver a perderse.

Finalmente, otros habitantes del sector consiguieron ubicarla y ponerla a salvo. El edil contó que posteriormente Sacha fue llevada al veterinario para verificar su estado de salud.

¿Qué decía la nota que llevaba puesta en su lomo?

Además del abandono, uno de los elementos que más indignación generó fue el mensaje que dejaron junto a la perrita. La hoja decía:

Me llamo Sacha, me pueden ayudar, me quedé sin familia.

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Para Ardila, el mensaje resulta especialmente doloroso porque evidencia que la persona que dejó a la mascota sabía que estaba abandonándola, pero decidió dejarla a su suerte en un espacio público.

El edil cuestionó además que la nota estuviera acompañada por un corazón y una carita feliz, algo que consideró contradictorio frente a la decisión de abandonar a un animal.

Un perro no es un objeto del cual te puedes deshacer cuando te estorba.

¿Qué pasó después del rescate de la perrita abandonada?

Este lunes en la mañana, Ardila entregó una nueva actualización sobre el caso y confirmó que Sacha ya estaba a salvo.

El funcionario agradeció especialmente a los habitantes de Usaquén que participaron en la búsqueda y ayudaron a difundir la información para encontrarla.

Anoche demostramos que la unión de la comunidad es mucho más fuerte de quienes abandonan a sus animales en los parques.

Ahora el siguiente paso es conseguir una fundación o persona que pueda hacerse cargo de Sacha y brindarle un lugar seguro mientras se define su futuro.