“Sacar ese petróleo y traerlo. Estamos hablando de millones”: Trump sobre acuerdo con Venezuela

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump dio un histórico anuncio con respecto al futuro de Venezuela.

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La historia del país sudamericano cambió el sábado 3 de enero de 2026, cuando en la madrugada las unidades de Delta Force ingresaron y arrestaron a Nicolás Maduro, la cabeza del régimen que llevaba más de 10 años en el poder.

Venezuela y EE. UU. cerraron histórico negocio

Maduro era requerido por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes y ser el líder del llamado Cartel de los Soles. Tras la captura, lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores.

Hasta el momento, el venezolano ha estado en tres audiencias ante el juez Alvin Hellerstein.

Volviendo a Venezuela, dos días después de la operación, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada. Uno de los pilares de su gestión han sido las negociaciones con Estados Unidos y la administración Trump.

El viernes 28 de agosto, el mandatario norteamericano informó que se firmó con Venezuela el mayor acuerdo petrolero en la historia, asegurando que Estados Unidos tenga el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras probadas en el país sudamericano sin costo.

¿Cómo es el acuerdo?

“Aumenta en gran medida nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios del gas para todos los estadounidenses y en el futuro ayuda a continuar para poner a Venezuela en un camino hacia el tremendo éxito y prosperidad”, expuso.

Tres días después, el lunes 31 de agosto, Trump entregó detalles del acuerdo en una atención a los medios de comunicación. Aseguró, en primer lugar, que las empresas más grandes en el mundo pondrán sus ojos en Venezuela, un punto positivo para su reactivación económica.