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UAE revela qué provocó la dura caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España

El ciclista esloveno tuvo que abandonar La Vuelta a España en la etapa 8 tras una aparatosa caída que le provocó múltiples lesiones.

Tadej Pogacar caída
FOTO: Tadej Pogacar - IG

Ángel Ballén

agosto 31 de 2026
05:10 p. m.
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Tadej Pogačar regresó a La Vuelta a España este 2026 con el objetivo de conseguir la 'triple corona' en las grandes carreras ciclísticas, luego de conquistar el Tour de Francia y el Giro de Italia. Sin embargo, una dura caída en la etapa 8 de la competencia, lo obligó a retirarse anticipadamente.

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De acuerdo al comunicado oficial del UAE Team-Emirates, el ciclista esloveno sufrió una fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7, conmoción cerebral y múltiples heridas, por lo que no estará disponible para el Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá durante este mes.

¿Por qué fue la caída de Tadej Pogačar?

Desde el interior del equipo dieron detalles sobre el accidente de Pogačar. Joxean Fernández, gestor deportivo del UAE Team-Emirates, habló con el ciclista tras visitarlo en el hospital donde está siendo atendido y reveló la principal causa por la que terminó cayendo.

Estuve con Tadej en el hospital y tampoco él sabía lo que pasó realmente. Sí es cierto que él estaba en ese momento bebiendo y parece ser que ha pisado, no sabemos si es una piedra o una cámara, como dicen. No lo sé. Es una piedra en el camino, como la vida misma; estos problemas hay que solventarlos.

'Matxín' lamentó lo sucedido, pues en el momento de la caída Pogačar se encontraba como líder de la clasificación general y en condiciones deportivas para dominar lo que quedaba de carrera y así conquistar el nuevo título. "Una piedra en el camino te cambia todo".

¿Una piedra hizo caer a Tadej Pogačar?

Mario Sabato, narrador de Deportes RCN en esta Vuelta a España, notó que una piedra sobre la vía habría sido la causante de la caída del ciclista esloveno. Notó que estaba puesta sobre el punto por donde transitaba y luego terminó cayendo en medio del pelotón.

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