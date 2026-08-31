Video: Orlando Liñán sufrió aparatosa caída en pleno concierto

Orlando Liñán protagonizó un inesperado momento durante una presentación musical en Cantagallo, Bolívar. El cantante vallenato se encontraba compartiendo con el público cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo de la tarima, en un episodio que generó angustia entre los asistentes.

De acuerdo con los videos compartidos en redes, el artista se encontraba interactuando de cerca con sus seguidores cuando ocurrió el incidente. La presencia de espuma durante el espectáculo habría contribuido a que Liñán perdiera estabilidad.

El momento quedó grabado en video y muestra la reacción inmediata de quienes se encontraban alrededor del escenario. Personal de logística intervino rápidamente para ayudar al cantante, quien consiguió reincorporarse después de la caída.

Lejos de abandonar la presentación, Orlando Liñán mantuvo la calma y continuó compartiendo con los asistentes. Tras el incidente, el artista volvió a interactuar con el público de Cantagallo y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el espectáculo.

¿Quién es Orlando Liñán y por qué es famoso?

Orlando Liñán es un cantante vallenato, actor y presentador colombiano nacido en Valledupar. Aunque ya tenía una trayectoria musical antes de llegar a la televisión nacional, su reconocimiento aumentó considerablemente después de asumir uno de los papeles más importantes de su carrera: interpretar a Diomedes Díaz en la producción ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’.

La bionovela del Canal RCN se convirtió en un punto de inflexión para Liñán. El propio artista ha explicado que antes de interpretar al ‘Cacique de La Junta’ su música tenía mayor reconocimiento en regiones como Valledupar y La Guajira, mientras que la producción televisiva le permitió ampliar su público y llevar su carrera artística a diferentes lugares del país.

Además de su faceta como actor, Liñán ha mantenido su carrera como cantante de vallenato. A lo largo de los años ha realizado presentaciones musicales y trabajado con diferentes acordeoneros. En los últimos años también ha desarrollado su faceta como presentador de televisión en el programa matutino ‘Buen Día Colombia’.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.