Rumbo a la Antártida: Noticias RCN acompaña la histórica travesía del ARC Simón Bolívar

El buque científico ARC Simón Bolívar, único con capacidades polares de la Armada Nacional, inicia su travesía hacia la Antártida, en un recorrido de 12.700 millas que lo llevará a enfrentar algunos de los desafíos marítimos más extremos del mundo.

Atracado en la Base Naval de Cartagena, el gigante científico se prepara para zarpar con 102 tripulantes, entre ellos 72 miembros de la Armada, 25 investigadores, un oficial extranjero y el equipo periodístico de Noticias RCN, conformado por Esteban Pérez y Angélica Arango, quienes documentarán cada momento de la expedición.

Durante el viaje, el ARC Simón Bolívar hará escalas estratégicas en siete puertos del hemisferio sur, incluyendo el Canal de Panamá, Valparaíso en Chile y Punta Arenas, antes de internarse en las aguas antárticas para realizar operaciones científicas durante aproximadamente 30 días sin atracar en ningún muelle. Las actividades a bordo incluyen fondeos, estaciones oceanográficas y mediciones científicas que aportarán datos clave sobre el continente blanco.

Preparativos y desafíos de la expedición

El viaje no solo representa un desafío científico, sino también logístico y humano. El equipo ha pasado por un exhaustivo proceso de alistamiento durante todo el año, entrenando en condiciones de navegación complejas y aprendiendo a manejar la terminología y las funciones del buque, como la proa, la popa y el puente de gobierno, desde donde se dirigen todas las operaciones. La expedición también incluirá la cobertura del Paso de Drake, famoso por sus fuertes vientos y olas de gran altura, considerado uno de los pasos marítimos más difíciles del mundo.

Durante la travesía, Noticias RCN mantendrá la conexión con la audiencia mediante transmisiones en vivo y cámaras especiales a bordo, mostrando cada amanecer, cada maniobra y cada actividad científica, asegurando que el público siga paso a paso esta experiencia única. El regreso a Cartagena, tras cuatro meses de navegación y escalas internacionales, marcará el cierre de la expedición, aunque la cobertura continuará para destacar los hallazgos y momentos más importantes de la misión.

Con esta expedición, Noticias RCN no solo llevará la ciencia y la naturaleza a la pantalla, sino que permitirá a los colombianos vivir desde cerca la majestuosidad del continente blanco y la aventura de la navegación polar.