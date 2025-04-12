Crece la preocupación por la inseguridad en Bogotá y la crisis judicial

En un nuevo análisis sobre los hechos más relevantes del país, expertos en seguridad abordaron la crítica situación que vive Bogotá tras el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que murió en medio de un atraco. El caso se suma a una serie de hechos violentos que han encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanos.

Durante el debate, Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, aseguró que la capital enfrenta un “escenario complejo” marcado por falta de pie de fuerza, fallas en la tecnología de vigilancia y un sistema judicial que no logra responder con eficiencia.

Bogotá cuenta hoy con menos de 16.000 policías, cuando debería tener cerca de 24.000, según cifras mencionadas durante la discusión. Además, el 32% de las cámaras de seguridad no estarían funcionando, lo que representa una pérdida significativa en capacidad operativa. Pese a que la ciudad dispone de un presupuesto de 3,5 billones de pesos para seguridad, Niño advierte que existe una desconexión entre los recursos y los resultados, en parte por la dependencia del mando nacional de la Policía.

Impunidad y uso de menores: un problema que se agrava

Otro de los puntos críticos expuestos fue el creciente uso de menores de edad por parte de bandas criminales. Según los expertos, la legislación actual ofrece beneficios judiciales que son aprovechados por organizaciones para reclutar adolescentes entre los 13 y los 18 años, quienes terminan cometiendo hurtos y homicidios con consecuencias penales reducidas.

La impunidad también alimenta esta crisis. Casos como el asesinato del excandidato Miguel Uribe aún no tienen resultados claros, lo que genera desconfianza ciudadana. “Si crímenes de alto perfil no se resuelven, el ciudadano común siente que no tiene ninguna posibilidad de justicia”, señalaron.

Venezuela: ¿guerra psicológica o un posible conflicto?

El programa también analizó el clima de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por un aumento de la presión retórica por parte del presidente Donald Trump. Aunque en semanas recientes se mencionó la posibilidad de una intervención militar, los expertos consideran que la estrategia ha sido, sobre todo, una “guerra psicológica” que el régimen de Nicolás Maduro ha logrado resistir.

Julio, uno de los analistas invitados, explicó que un ataque podría ser políticamente riesgoso para Trump, quien se presenta ante su electorado como un líder que “evita guerras”. Además, el Congreso estadounidense no ha respaldado una operación militar, lo que limita las opciones de la administración.

Para Gustavo Niño, el tiempo juega en contra de Trump, especialmente por la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Una intervención militar tendría repercusiones no solo para Venezuela, sino también para Colombia.

El análisis concluyó con un llamado a fortalecer la justicia, modernizar la estrategia de seguridad y proteger a los jóvenes del reclutamiento criminal, al tiempo que se monitorea la evolución del panorama internacional.