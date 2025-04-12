Un vistazo al nuevo diseño del álbum Panini para la Copa Mundial 2026

Panini América dio a conocer la portada que utilizará el álbum oficial de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una presentación realizada en Estados Unidos antes del sorteo final. El anuncio forma parte de los preparativos de la marca para la próxima edición del torneo, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

La colección de cromos Panini, presente en los mundiales desde 1970, volverá a publicarse para la edición de 2026, que contará con 48 selecciones participantes. Según la compañía, esta edición será la más grande que han producido, manteniendo la línea de expansión que ha acompañado el crecimiento del torneo.

El diseño mostrado y los próximos lanzamientos

La portada presentada incorpora elementos gráficos asociados a la identidad visual oficial del Mundial 2026, así como el emblema del torneo y el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. También incluye el ícono de la “patada de bicicleta”, utilizado por Panini desde 1965 como parte de su logotipo.

Panini informó que en los próximos meses se publicará la portada global del álbum, junto con una edición especial destinada al mercado mexicano. La empresa señaló que esta es la primera ocasión en la que la colección contará con portadas diferenciadas para regiones anfitrionas. Paralelamente, se iniciará una campaña de reserva del álbum a través de Amazon por tiempo limitado.

Declaraciones y contexto del anuncio

Durante el evento, la Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, destacó que el álbum Panini continúa siendo un elemento asociado a la experiencia mundialista para distintas generaciones. Por su parte, Mark Warsop, director ejecutivo de Panini América, afirmó que la portada presentada será parte de una serie de productos relacionados con el torneo que la compañía lanzará durante los próximos meses.

La presentación se llevó a cabo en Nueva York y Nueva Jersey, zona donde se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA en julio de 2026. Panini mantiene su condición de socio exclusivo de la FIFA para cromos oficiales, tarjetas coleccionables, juegos de cartas y coleccionables digitales.