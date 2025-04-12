Murió un comunicador en un programa en vivo de televisión: conmoción por su fallecimiento

La muerte en vivo de un líder transportista en República Dominicana generó un profundo impacto en el país tras conocerse el fallecimiento de Mario Ureña, reconocido dirigente del transporte, comunicador y promotor turístico.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 3 de diciembre, mientras participaba como invitado en un programa matutino. Lo que comenzó como una conversación habitual terminó convirtiéndose en un episodio que paralizó a televidentes y al sector transporte.

Murió líder de transporte en el set de un programa matutino en República Dominicana

Ureña, quien presidía la organización Ruta SO en Santiago Oeste, formaba parte de una mesa de análisis sobre la movilidad urbana cuando, de manera repentina, perdió el equilibrio y se desplomó frente a las cámaras.

La reacción inmediata del equipo de producción fue suspender la emisión, mientras los presentes intentaban auxiliarlo en el estudio.

Minutos después, unidades de emergencia arribaron al lugar para brindarle atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de socorro, se confirmó su fallecimiento.

RELACIONADO Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo

Reportes preliminares citados por medios locales indicaron que el dirigente habría sufrido un paro cardíaco fulminante, lo que explicaría la rapidez con la que ocurrió el colapso.

Falleció dirigente en el sector de transporte

La noticia provocó un fuerte sacudón en el sector transporte de la región norte del país. Ureña era una figura clave en la conciliación entre rutas, la mediación de conflictos y la organización interna del servicio urbano.

Su presencia frecuente en espacios de opinión lo había convertido en una voz influyente en debates sobre movilidad, regulación y operación de paradas.

RELACIONADO México anuncia aumento del salario mínimo para 2026 y reducción de la jornada laboral

De acuerdo con prensa local, el fallecimiento llega en un momento delicado, ya que varias organizaciones de choferes mantienen tensiones por permisos y delimitación de rutas. Su ausencia se percibe como una pérdida significativa en un escenario que ya enfrentaba fricciones.

Las autoridades y colegas del gremio expresaron condolencias, destacando su papel en la búsqueda de soluciones para un sistema de transporte más ordenado.