CANAL RCN
Economía

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

Hay novedades en movilidad: varias ciudades de Colombia ya aplican pico y placa para motos. Conozca cuáles son, sus horarios y cómo funciona la medida en cada región.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:30 a. m.
Las normas de movilidad en Colombia siguen transformándose, y una de las medidas que más impacto genera entre los ciudadanos es la implementación del pico y placa para motocicletas.

Pues este vehículo es el más utilizado por los colombianos, ocupando el 63% del parque automotor del país, razón por la que las restricciones se incrementan.

Aunque por años esta restricción se aplicó principalmente a vehículos particulares, en varias ciudades ya comenzó a incluir a las motos debido al crecimiento acelerado de este medio de transporte y a la necesidad de regular el flujo vehicular en horas críticas.

Ciudades donde ya aplica el pico y placa para motos

En regiones como Medellín, Pereira y Cartagena, las autoridades decidieron integrar a las motocicletas dentro de la medida diaria de restricción.

En Medellín, por ejemplo, el pico y placa para motos opera de lunes a viernes entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

En Pereira, la medida es más amplia, pues rige de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Y en Cartagena se registra uno de los horarios más extensos del país, con restricción entre las 5:00 a.m. y 11:00 p.m. de lunes a viernes.

Según autoridades locales, estas decisiones buscan disminuir la congestión en horas pico, mejorar el flujo vehicular y reducir los niveles de contaminación. Sin embargo, muchos motociclistas han expresado su preocupación, especialmente aquellos que dependen de la moto para movilizarse en su trabajo diario.

Más ciudades se suman a la medida

Otras zonas también han adoptado restricciones específicas. En Armenia, el pico y placa aplica para motos y vehículos particulares en el centro de la ciudad entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Además, existe una franja especial en la que la movilidad está limitada en tres horarios: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 2:00 p.m.; y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

En Barbosa, motos y particulares tienen pico y placa entre 5:00 a.m. y 8:00 p.m.

Finalmente, desde el 1 de diciembre de 2025, comenzó a regir el pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico, medida que se aplica en vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales. Para esta jornada, la restricción corresponde a los dígitos 1 y 2.

