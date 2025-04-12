Revelan los antecedentes del menor implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard

Durante un Congreso de Seguridad realizado este jueves 4 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al reciente homicidio de Jean Claude Bossard y reveló nuevos detalles sobre el prontuario de uno de los implicados: un menor de 16 años.

Los antecedentes del menor implicado en la muerte de Jean Bossard

Galán confirmó que el adolescente había sido capturado el pasado mayo por hurto calificado, en ese entonces, aceptó los cargos y, como resultado del proceso judicial, recibió una sanción de libertad vigilada en octubre.

Sin embargo, apenas dos meses después, este diciembre, estando aún bajo esa medida, participó en el crimen que terminó con la vida de Bossard en el norte de la ciudad.

Ahora, el menor deberá cumplir con la orden de un juez de internamiento preventivo en un centro especializado, tras ser señalado de participar en el homicidio del hombre de 29 años.

La Fiscalía le imputó homicidio, delitos relacionados con armas de fuego, tentativa de hurto agravado y falsedad marcaria, aunque solo negó este último cargo.

Así fue el atraco en el que murió Jean Claude Bossard

Los hechos por los que es señalado el menor se registraron en la tarde del 2 de diciembre, en la calle 108 con carrera 19, en la localidad de Usaquén.

Bossard, un hombre de 29 años, caminaba por la zona cuando dos delincuentes en motocicleta intentaron arrebatarle su celular mediante raponazo.

Según el reporte oficial, la víctima se habría resistido, lo que desencadenó un forcejeo con los ladrones.

Durante la confrontación, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

Mientras trataban de escapar, la reacción inmediata de la Policía permitió interceptarlos: uno de los delincuentes, de entre 25 y 30 años, murió en el intercambio. El menor de edad, por su parte, resultó herido en un brazo y permanece bajo atención médica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, detalló que la zona estaba bajo seguimiento especial, pues semanas atrás, el 10 de noviembre, se había presentado otro cruce armado con los mismos delincuentes.