"Persecución y calumnia": esto dijo Verónica Alcocer tras las publicaciones que muestran su vida en Estocolmo

La primera dama Verónica Alcocer reaccionó en redes tras señalamientos por un medio sueco sobre su vida en Europa.

Foto: X @Veronicalcocerg

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:15 a. m.
La primera dama Verónica Alcocer se refirió este jueves a los señalamientos que han surgido en redes sociales y medios de comunicación, días después de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara un posible caso de censura por parte del Gobierno Nacional, tras el bloqueo del portal sueco Expressen, medio que publicó una investigación sobre Alcocer.

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, expresó Alcocer en un mensaje público, en el que también hizo un llamado a la reflexión sobre el uso de redes sociales. “Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”, agregó.

MinTIC niega responsabilidad en el bloqueo

La controversia se desató luego de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) confirmara que el portal Expressen aparece en la lista de sitios bloqueados en Colombia. Sin embargo, la cartera aclaró que “no ordena, no ejecuta y no tiene facultad legal para bloquear páginas web, medios de comunicación ni plataformas digitales, nacionales o extranjeras”.

En un comunicado oficial, el MinTIC explicó que “no tiene competencia para bloquear contenidos de internet” y que “no ejerce funciones de policía, no determina qué contenidos son ilegales, y no puede ordenar restricciones o bloqueos de dominios web”.

Coljuegos, entidad responsable

Según el Ministerio, la inclusión del portal sueco en la lista de sitios restringidos responde a una decisión de Coljuegos, entidad encargada de la regulación de plataformas de juegos de azar. “La categoría aplicada, el fundamento técnico, el acto de soporte, los subdominios afectados y cualquier instrucción relativa al alcance del bloqueo son aspectos definidos de manera exclusiva por Coljuegos”, indicó el MinTIC.

El documento oficial señala que la clasificación del sitio como no autorizado se realizó el pasado 31 de octubre, días antes de la publicación de los reportajes sobre la primera dama.

Reacciones políticas

La representante Katherine Miranda calificó el hecho como “grave” y pidió explicaciones al Gobierno sobre el posible uso de mecanismos institucionales para restringir el acceso a medios internacionales. “Esto podría configurar censura a la prensa, algo inadmisible en una democracia”, afirmó.

