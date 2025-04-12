CANAL RCN
Tendencias

Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped

Su álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió en el Top Álbum Global.

Bad Bunny
Foto: APP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ya salió el esperado Spotify Wrapped 2025, el resumen musical anual que permite a cada usuario conocer sus hábitos de escucha y descubrir cuáles fueron sus artistas, canciones y géneros más sonados del año.

Spotify Wrapped 2025: detalles, fecha y lo que debe conocer del resumen musical del año
RELACIONADO

Spotify Wrapped 2025: detalles, fecha y lo que debe conocer del resumen musical del año

Así fue la tendencia del Spotify Wrapped 2025

Miles de usuarios acudieron a la plataforma para revisar su balance musical, y como era de esperarse, Bad Bunny volvió a liderar el ranking global. Por cuarto año consecutivo se quedó con el Global Top Artist de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones.

Además, su álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió en el Top Álbum Global, reafirmando por qué es uno de los artistas más influyentes del mundo.

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia
RELACIONADO

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en Colombia?

Aunque Bad Bunny dominó en el listado global, en Colombia el primer lugar lo ocupó Blessd, quien se consolidó como el artista más escuchado del país.

Su éxito “Yogurcito” se ubicó como la cuarta canción más reproducida del año, mientras que “Amistá” logró entrar al top 10. También destaca la presencia de Beéle, cuyas colaboraciones lograron posicionarse entre los temas más sonados del país.

Por el momento, estas son las canciones más escuchadas del 2025.

  1. La Plena - W Sound 05 de W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
  2. Mi refe de Beéle
  3. Hasta Aquí Llegué de Nanpa Básico ft. Beéle
  4. YOGURCITO de Blessd
  5. BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny
  6. VITAMINA de Jombriel, DFZM, Jøtta
  7. Imagínate de Danny Ocean, Kapo
  8. Ultra Complicado (feat. Sebas) - Remi” de Kenny Die, Blessd, Kris R., Sebas
  9. AMISTA de Blessd, Ovy On The Drums
  10. No tiene sentido de Beéle
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Se filtra el ‘Registro Nacional de Infieles’: excel viral que desata controversia en Colombia

Astrología

Mhoni Vidente revela impactante cierre para el 2025: Colombia vivirá transformaciones

Redes sociales

El picante encuentro entre Westcol y 'El Agropecuario': empezó La Mansión de los Streamers

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Crece la preocupación por la inseguridad en Bogotá y la crisis judicial

Analistas advierten un deterioro generalizado de los indicadores de seguridad en el país y señalan que la impunidad y la falta de pie de fuerza agravan la situación en Bogotá.

República Dominicana

Murió un comunicador en un programa en vivo de televisión: conmoción por su fallecimiento

Falleció un comunicador y líder transportista dominicano durante un programa matutino: murió en vivo en debate televisivo.

Radamel Falcao García

Pillaron a Falcao García en Estados Unidos y dio pistas sobre su futuro

Dólar

Dólar presentó caída en Colombia este 4 de diciembre: así abrió la divisa este jueves

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota