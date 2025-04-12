Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped

Ya salió el esperado Spotify Wrapped 2025, el resumen musical anual que permite a cada usuario conocer sus hábitos de escucha y descubrir cuáles fueron sus artistas, canciones y géneros más sonados del año.

Así fue la tendencia del Spotify Wrapped 2025

Miles de usuarios acudieron a la plataforma para revisar su balance musical, y como era de esperarse, Bad Bunny volvió a liderar el ranking global. Por cuarto año consecutivo se quedó con el Global Top Artist de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones.

Además, su álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió en el Top Álbum Global, reafirmando por qué es uno de los artistas más influyentes del mundo.

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en Colombia?

Aunque Bad Bunny dominó en el listado global, en Colombia el primer lugar lo ocupó Blessd, quien se consolidó como el artista más escuchado del país.

Su éxito “Yogurcito” se ubicó como la cuarta canción más reproducida del año, mientras que “Amistá” logró entrar al top 10. También destaca la presencia de Beéle, cuyas colaboraciones lograron posicionarse entre los temas más sonados del país.

Por el momento, estas son las canciones más escuchadas del 2025.