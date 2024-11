Sandra Ortiz aseguró que no ha sido notificada para imputación de cargos

Horas después de conocerse que la Fiscalía citó para el próximo 29 de noviembre a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, para comparecer a las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de seguramiento por el caso UNGRD, la exfuncionaria aseguró que no ha recibido una notificación formal de dichas audiencias.

A través de su cuenta de X, Ortiz envió una comunicación en la que señala que ninguna entidad judicial le ha notificado sobre la citación de la Fiscalía:

Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la Fiscalía me ha notificado oficialmente.

Sandra Ortiz negó tener notificación de la Fiscalía para su imputación

En horas de la tarde de este 15 de noviembre se conoció que la Fiscalía tendría previstas dos diligencias judiciales en contra de la exconsejera para las regiones el próximo 29 de noviembre.

Se trataría de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, donde la Fiscalía la acusaría formalmente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Sin embargo, Ortiz aseguró públicamente, a través de sus redes sociales que no ha recibido ningún tipo de notificación para estas diligencias. Al mismo tiempo indicó su disposición para comparecer ante la justicia.

Sandra Ortiz señaló ser víctima de abuso por ser mujer en caso UNGRD

Parte del mensaje en el que aseguró no haber recibido notificación para la imputación de dos cargos por el caso de corrupción de la UNGRD, señala que su condición de mujer la ha hecho una víctima en el proceso:

He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones.

En cuanto a las diligencias que estarían por desarrollarse en los próximos días, dijo: “He asistido a más de seis citaciones, la Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”.