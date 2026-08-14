Encuentran sin vida a los seis mineros que habían quedado atrapados tras una explosión en Cucunubá

La emergencia registrada este viernes en una mina de Cucunubá, Cundinamarca, terminó en tragedia luego de que los equipos de socorro encontraran sin vida a los seis trabajadores que habían quedado atrapados en el interior del yacimiento.

Encuentran sin vida a seis mineros tras explosión en Cucunubá

El hecho ocurrió en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda Ramada, donde se produjo una explosión que provocó un derrumbe y dejó incomunicados a los trabajadores.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la explosión habría sido ocasionada por gas metano. Mientras seis trabajadores quedaron atrapados, un séptimo logró salir de la mina por sus propios medios.

Estos son los mineros que murieron

A través de un comunicado, el alcalde de Cucunubá dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que permanecían atrapados tras la emergencia:

Duvan Ferney Rodríguez Gómez

Cristian de Jesús Contreras Latorre

Sebastián Contreras Latorre

Eduar Alexander Díaz Riaño

Yerson Mauricio Rojas Castiblanco

Jhon Mario Triviño Serna

Equipos de socorro adelantaron el rescate

Tras conocerse la emergencia, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordinó las labores de atención junto con las autoridades de Cucunubá y los equipos de socorro que se desplazaron hasta la zona.

Los rescatistas lograron ingresar a uno de los niveles superiores de la mina, que había quedado bloqueado como consecuencia del derrumbe generado por la explosión.

Las labores se concentraron en avanzar hacia el interior del yacimiento para localizar a los trabajadores atrapados. Finalmente, los seis mineros fueron encontrados sin vida.

La emergencia ocurrió mientras los trabajadores desarrollaban sus labores habituales dentro de la mina El Porvenir 1. Las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodearon el accidente.