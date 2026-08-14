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Encuentran sin vida a los seis mineros que habían quedado atrapados tras una explosión en Cucunubá

Una explosión registrada en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, dejó a seis trabajadores atrapados. Equipos de socorro adelantan las labores de búsqueda y rescate.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
02:45 p. m.
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La emergencia registrada este viernes en una mina de Cucunubá, Cundinamarca, terminó en tragedia luego de que los equipos de socorro encontraran sin vida a los seis trabajadores que habían quedado atrapados en el interior del yacimiento.

Encuentran sin vida a seis mineros tras explosión en Cucunubá

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El hecho ocurrió en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda Ramada, donde se produjo una explosión que provocó un derrumbe y dejó incomunicados a los trabajadores.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la explosión habría sido ocasionada por gas metano. Mientras seis trabajadores quedaron atrapados, un séptimo logró salir de la mina por sus propios medios.

Estos son los mineros que murieron

A través de un comunicado, el alcalde de Cucunubá dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que permanecían atrapados tras la emergencia:

  • Duvan Ferney Rodríguez Gómez
  • Cristian de Jesús Contreras Latorre
  • Sebastián Contreras Latorre
  • Eduar Alexander Díaz Riaño
  • Yerson Mauricio Rojas Castiblanco
  • Jhon Mario Triviño Serna
  • Equipos de socorro adelantaron el rescate

Tras conocerse la emergencia, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordinó las labores de atención junto con las autoridades de Cucunubá y los equipos de socorro que se desplazaron hasta la zona.

Los rescatistas lograron ingresar a uno de los niveles superiores de la mina, que había quedado bloqueado como consecuencia del derrumbe generado por la explosión.

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Las labores se concentraron en avanzar hacia el interior del yacimiento para localizar a los trabajadores atrapados. Finalmente, los seis mineros fueron encontrados sin vida.

La emergencia ocurrió mientras los trabajadores desarrollaban sus labores habituales dentro de la mina El Porvenir 1. Las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodearon el accidente.

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