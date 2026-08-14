CANAL RCN
Colombia Video

Alerta en Cali por riesgo de colapso de varias edificaciones después del terremoto

Las autoridades hicieron un llamado para que la ciudadanía no ingrese a las instalaciones hasta que se garanticen las condiciones de seguridad.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
02:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades de Cali han intensificado las alertas de seguridad tras detectar que residentes están ingresando de manera irregular a edificaciones con riesgo de colapso después del terremoto que sacudió la región.

Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?
RELACIONADO

Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?

Bomberos y Defensa Civil han prohibido categóricamente el acceso a estos inmuebles hasta que se lleven a cabo las evaluaciones estructurales correspondientes.

El llamado de las autoridades

Desde el primer momento del sismo, las autoridades establecieron protocolos claros que prohíben el ingreso a las edificaciones afectadas, tanto en el sur como en el norte de la ciudad.

Sin embargo, múltiples residentes han sido observados intentando rescatar pertenencias, trasladando maletas, camas y otros enseres desde inmuebles que presentan daños estructurales evidentes.

“Corren el riesgo irresponsablemente de que esa estructura colapse”, advirtieron representantes de los organismos de socorro.

La situación se torna particularmente crítica considerando que varios edificios presentan grietas importantes, desmoronamientos parciales y escaleras colapsadas. A pesar de que estas estructuras han sido selladas oficialmente, antiguos inquilinos estarían violentando las restricciones para acceder a sus antiguas viviendas.

Las autoridades enfatizan que el peligro no ha cesado: “Aún estamos a vísperas de próximas réplicas, entonces eso puede también perjudicar. Muchas personas pueden estar ingresando a estos edificios y en cualquier momento pueden colapsar”.

Riesgo en varias estructuras

El Cuerpo de Bomberos de Cali recalca que el riesgo no se limita al colapso total de las edificaciones. Elementos estructurales individuales como paredes, techos o secciones específicas pueden ceder ante el peso adicional o movimientos, poniendo en peligro inmediato la vida de quienes ingresen sin autorización.

Hasta el último adiós: Salomón se quedó sobre el ataúd de su dueña tras salvarle la vida en el terremoto
RELACIONADO

Hasta el último adiós: Salomón se quedó sobre el ataúd de su dueña tras salvarle la vida en el terremoto

Los organismos de socorro hacen un llamado urgente a la solidaridad y responsabilidad de la ciudadanía, solicitando que se respeten los protocolos de seguridad establecidos. Las evaluaciones estructurales están en proceso y solo personal autorizado con equipamiento adecuado puede determinar cuándo será seguro el reingreso a estas propiedades.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas y continúan trabajando en la valoración de daños mientras se coordinan alternativas de alojamiento temporal para los afectados que perdieron acceso a sus viviendas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?

Temblor en Colombia

Enfermera de la cárcel de Quibdó perdió su hogar y a dos de sus hijos en el sismo de 7,4

Cundinamarca

Ordenan el cierre y cancelación de la licencia al Gimnasio Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador

Otras Noticias

Estados Unidos

Pedirán la cadena perpetua para Mangione tras admitir que asesinó al CEO de la mayor aseguradora en salud de EE. UU.

La sentencia contra el joven homicida se conocerá, finalmente, el 18 de diciembre.

Ciclismo

Luto en el ciclismo mundial: corredor murió atropellado en Europa, esto se sabe

El corredor falleció en medio de un accidente.

Temblor en Colombia

LATAM activa vuelos adicionales hacia Armenia y Cali tras el cierre del aeropuerto de Pereira por el puente festivo

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia