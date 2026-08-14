Alerta en Cali por riesgo de colapso de varias edificaciones después del terremoto

Las autoridades de Cali han intensificado las alertas de seguridad tras detectar que residentes están ingresando de manera irregular a edificaciones con riesgo de colapso después del terremoto que sacudió la región.

Bomberos y Defensa Civil han prohibido categóricamente el acceso a estos inmuebles hasta que se lleven a cabo las evaluaciones estructurales correspondientes.

El llamado de las autoridades

Desde el primer momento del sismo, las autoridades establecieron protocolos claros que prohíben el ingreso a las edificaciones afectadas, tanto en el sur como en el norte de la ciudad.

Sin embargo, múltiples residentes han sido observados intentando rescatar pertenencias, trasladando maletas, camas y otros enseres desde inmuebles que presentan daños estructurales evidentes.

“Corren el riesgo irresponsablemente de que esa estructura colapse”, advirtieron representantes de los organismos de socorro.

La situación se torna particularmente crítica considerando que varios edificios presentan grietas importantes, desmoronamientos parciales y escaleras colapsadas. A pesar de que estas estructuras han sido selladas oficialmente, antiguos inquilinos estarían violentando las restricciones para acceder a sus antiguas viviendas.

Las autoridades enfatizan que el peligro no ha cesado: “Aún estamos a vísperas de próximas réplicas, entonces eso puede también perjudicar. Muchas personas pueden estar ingresando a estos edificios y en cualquier momento pueden colapsar”.

Riesgo en varias estructuras

El Cuerpo de Bomberos de Cali recalca que el riesgo no se limita al colapso total de las edificaciones. Elementos estructurales individuales como paredes, techos o secciones específicas pueden ceder ante el peso adicional o movimientos, poniendo en peligro inmediato la vida de quienes ingresen sin autorización.

Los organismos de socorro hacen un llamado urgente a la solidaridad y responsabilidad de la ciudadanía, solicitando que se respeten los protocolos de seguridad establecidos. Las evaluaciones estructurales están en proceso y solo personal autorizado con equipamiento adecuado puede determinar cuándo será seguro el reingreso a estas propiedades.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas y continúan trabajando en la valoración de daños mientras se coordinan alternativas de alojamiento temporal para los afectados que perdieron acceso a sus viviendas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.