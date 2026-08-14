Importante novedad de cara al duelo entre Santa Fe y River

Independiente Santa Fe y River Plate de Argentina se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El juego de ida será en Bogotá el próximo 19 de agosto y todavía hay boletas disponibles.

Una cuenta no oficial del club, informó en la red social X que, a pesar de que la boletería se había agotado en su totalidad, en la web oficial de TuBoleta se liberó un remanente de 1.268 entradas en diferentes localidades que se podrán adquirir desde hoy 14 de agosto y hasta agotar existencias.

RELACIONADO Santa Fe entregará porcentaje de su taquilla para ayudar a los damnificados del desastre

Abonados tendrán más plazo para recargar boleta vs. River

Aunque en un principio la fecha límite para que los abonados aseguraran su puesto en el estadio era el 10 de agosto, la reprogramación del juego a raíz del terremoto que sufrió Colombia, obligó al club a extender el plazo hasta el próximo 15 de agosto.

De este modo y a falta de que las boletas para la hinchada visitante salgan a la venta, el próximo 19 de agosto estará El Campín totalmente lleno a la espera de un vibrante partido.

RELACIONADO Santa Fe vs River ya tienen nueva fecha tras el aplazamiento

Se desmintieron rumores sobre un posible cambio de sede

Después de la tragedia que azotó a Colombia, todas las actividades sociales y culturales se pausaron para concentrar toda la atención posible en ayudar a las víctimas y damnificados. Y, aunque Bogotá no sufrió los daños, los juegos programados en la capital del país también fueron aplazados en solidaridad con la situación.

Desde Argentina, surgió el rumor de un posible cambio de sede por si Bogotá no estaba lista para recibir el juego, pero fue rápidamente desmentido por el presidente 'cardenal' Eduardo Méndez. "Nunca estuvo contemplado que el partido de ida contra River Plate se jugara fuera de Bogotá. Solo fueron especulaciones de la prensa argentina", confirmó en ESPN.