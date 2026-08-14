Bogotanos podrán estudiar inglés gratuitamente: hay 10.000 cupos

'Yes, Bogotá' es el nombre de la iniciativa que promueve la Alcaldía para que los capitalinos puedan fortalecer sus habilidades bilingües y acceder a más y mejores oportunidades laborales en campos donde actualmente se solicitan profesionales con mejores y nuevas capacidades.

"En Bogotá estamos convencidos de que aprender inglés no puede ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos", afirmó la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López.

La iniciativa también cuenta con la colaboración de los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías Locales y el Centro Colombo Americano.

La formación tendrá 160 horas de intensidad horaria

De los 10 mil cupos disponibles, 2.431 estarán destinados a cinco localidades específicas: Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá. "Así, desde el gobierno cotidiano, llevamos más oportunidades directamente a la ciudadanía", declaró Gustavo Quintero, Secretario Distrital de Gobierno.

Inscripciones estarán disponibles hasta el 17 de agosto

Otras fechas importantes a tener en cuenta y que se informan en el documento emitido por la institución educativa, son las del 22 al 27 de agosto, en donde se realizarán las pruebas de clasificación de nivel, el primero de septiembre el centro educativo comunicará el estado de cada persona inscrita y, finalmente, el 7 de septiembre es la fecha para el inicio de clases.

Durante el lanzamiento de esta nueva convocatoria, Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano, destacó la importancia de este proyecto para que los ciudadanos puedan desenvolverse con mayor seguridad en escenarios laborales.

En el siguiente link, se puede encontrar toda la información necesaria para las inscripciones. https://www.colombobogota.edu.co/desarrollo-economico