Pedirán la cadena perpetua para Mangione tras admitir que asesinó al CEO de la mayor aseguradora en salud de EE. UU.

“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”: de esta manera, Luigi Mangione puso fin a las especulaciones sobre la autoría de un crimen que estremeció al sector corporativo de los Estados Unidos.

El acusado admitió en la sala de un tribunal federal el viernes, 14 de agosto, la responsabilidad en el asesinato de Brian Thompson, quien fuera el director ejecutivo de UnitedHealthCare, la mayor aseguradora de salud del país.

El trágico desenlace de Thompson, de 50 años, ocurrió en una calle de Nueva York a finales de 2024. Las investigaciones sugieren que Mangione planificó detalladamente el ataque partiendo desde Atlanta en autobús diez días antes del tiroteo.

Al llegar a Nueva York, se alojó en un hostal usando una identificación falsa y realizó labores de inteligencia en los alrededores del hotel donde se hospedaba el ejecutivo, así como en el centro de convenciones donde finalmente abrió fuego en su contra.

¿Qué sigue en el caso de Thompson - Mangione?

Su detención se concretó el 9 de diciembre en Altoona, Pensilvania, gracias al reporte del personal de un establecimiento de comida rápida que alertó a las autoridades tras días de intensa búsqueda.

Entre las pertenencias incautadas tras el arresto figuraban un silenciador, un frasco de mantequilla de maní y un arma de fuego. Sobre el armamento empleado, el propio acusado de 28 años admitió este viernes ante la jueza que recurrió a una impresora 3D para fabricar la pistola, adaptándole además un cargador y un silenciador.

La admisión de culpa por el cargo de acoso abre paso al cierre de este proceso en la esfera federal, donde la fiscalía adelantó que solicitará la pena de cadena perpetua en la audiencia de sentencia fijada para el próximo 18 de diciembre. Previamente, la instancia judicial había descartado otros dos cargos federales que abrían la puerta a la pena de muerte.

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Mangione: el rostro de los que rechazan el sistema privado de atención médica en EE. UU.

Paralelamente, Mangione encara una acusación por homicidio en el sistema de justicia del estado de Nueva York, lo que permitido en el ordenamiento estadounidense, donde un individuo puede ser juzgado en ambas jurisdicciones por distintos cargos ligados a un mismo evento; lo que llevó al equipo legal del acusado movió sus fichas.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, confirmó la presentación de un recurso ante la corte estatal para conseguir el sobreseimiento de la causa local, argumentando que “deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación".

El móvil del crimen, atribuido por los fiscales al rechazo visceral del imputado hacia el sistema privado de atención médica, generó reacciones divididas en la sociedad norteamericana. Los conservadores han exigido un castigo ejemplarizante, mientras, diversos sectores de la ciudadanía expresaron empatía hacia el acusado en plataformas digitales e incluso se concentraron en las inmediaciones de la corte en Manhattan para respaldarlo.