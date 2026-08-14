Nicky Jam y Argos donarán 13 mil millones para reconstrucción de hogares afectados

'Adopta un hogar' es el nombre de la iniciativa que el puertorriqueño Nicky Jam y la empresa colombiana Argos han creado para apoyar en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto en Colombia. Serán 13 mil millones de pesos que donarán y, por cada peso aportado por la ciudadanía, la fundación y el cantante, lo duplicarán. El objetivo es llegar a los 26 mil millones.

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"Hermanos colombianos, a ustedes les debo mi éxito, me acogieron en los momentos más duros de mi carrera, y ahora aquí estoy yo para aportar y agradecer su cariño", fueron las palabras publicadas desde las diferentes cuentas oficiales del artista.

Además, invitó a artistas y figuras públicas a sumarse a la iniciativa. "Sabemos que hay hogares que lo perdieron todo, familias que necesitan una mano para volver a levantarse".

Nicky Jam instó a los demás artistas a adoptar familias para darles la oportunidad de salir adelante. "Y eso no se hace solo, eso se hace en comunidad (...) a todo el que tenga el corazón grande, súmense".

Grupo Argos ya había aportado donaciones a zonas afectadas

En un comunicado emitido por la empresa, informó que "las entregas estarán acompañadas por los equipos técnicos de Grupo Argos, Celsia y Odinsa para asegurar su mejor uso."

Además de esta iniciativa, el grupo ya había aportado a los afectados más de 1.000 millones de pesos para proveer agua y otros insumos a las zonas más afectadas.

La directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos también brindó sus impresiones ante esta alianza y comentó que de esta forma reafirman su propósito de construir país, sumando capacidades y ayudando donde más se necesita.

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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres actualizó los datos después de la tragedia

Después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo entregó un último balance de lo ocurrido.

La entidad cuenta 287, 3.975 heridos y 378 desaparecidos. Además son 79.108 viviendas averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificios colapsados.