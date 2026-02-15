¿Cómo van las campañas?: así fueron vistos algunos candidatos presidenciales por Bogotá

El fin de semana estuvo marcado por intensas actividades de campaña en Colombia, con los candidatos presidenciales recorriendo diferentes sectores de Bogotá y presentando sus propuestas de cara a las elecciones.

RELACIONADO Estas son las 11 estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá y así conectarán Chapinero con Suba

Campañas por las calles de Bogotá

El candidato presidencial Sergio Fajardo realizó el domingo una caminata por el centro de Bogotá acompañado por cientos de mujeres, en un acto donde presentó su propuesta enfocada en la igualdad y los derechos de estas.

Durante la jornada, Fajardo anunció que, de resultar elegido, declarará como prioridad nacional la atención a la violencia contra las mujeres. Además, el candidato firmó el manifiesto del cuidado, reafirmando su compromiso con las políticas de género en el país.

Por su parte, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón recorrió el norte de Bogotá en una actividad que incluyó volanteo y diálogo directo con los ciudadanos. Pinzón estuvo acompañado por la excongresista Ingrid Betancourt, quien ha manifestado su respaldo a su candidatura.

Desde el sector de Unicentro, el candidato expuso las principales inquietudes que recogió de los ciudadanos, entre las que destacan la inseguridad, el empleo y el costo de vida. En su intervención, el candidato reiteró su invitación a la ciudadanía a votar por su nombre el próximo 8 de marzo.

RELACIONADO Candidatos de la Consulta de las Soluciones hablan de sus propuestas en seguridad y economía

Fechas clave para las elecciones en Colombia

El país entero se está preparando para vivir importantes jornadas electorales para el primer semestre del 2026. Dentro del calendario electoral se encuentran las elecciones legislativas, consultas interpartidistas y la amplia contienda electoral que se aproxima.

El 8 de marzo los colombianos participarán en las elecciones legislativas en donde se elegirán a quienes llegarán al Congreso para hacer las leyes. También, se votarán a las consultas interpartidistas de donde saldrán los candidatos que llegarán a primera vuelta.

El 31 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial que se disputará entre los candidatos que van a ser elegidos en las consultas del 8 de marzo, los que recogieron firmas y aquellos inscritos directamente con el aval de su respectivo partido.

En caso de que este día no se elija al presidente, el 21 de junio se hará la segunda vuelta presidencial.