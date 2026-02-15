Cali derrotó a Nacional con un golazo de Dinenno y el ‘azucarero’ respira entre los ocho

Deportivo Cali logró un triunfo clave en la noche de este domingo 15 de febrero tras vencer 1-0 a Atlético Nacional en el estadio Palmaseca. El resultado le permitió al conjunto azucarero meterse nuevamente entre los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y, además, tomar aire en medio de los rumores sobre la continuidad de su entrenador, Alberto Gamero.

El partido fue intenso desde los primeros minutos, con dos equipos que buscaron imponer su estilo. Nacional intentó controlar la posesión del balón, mientras que el Cali apostó por la presión y la velocidad por las bandas para generar peligro en el área rival.

Dinenno marcó la diferencia

La única anotación del compromiso llegó gracias a Juan Ignacio Dinenno, quien apareció en el momento justo para inclinar la balanza a favor del conjunto local. El delantero aprovechó un centro desde el costado y, con un cabezazo preciso, envió el balón a un ángulo imposible para el arquero Castillo, que nada pudo hacer para evitar el gol.

El tanto desató la celebración en las tribunas y le dio al Cali la tranquilidad necesaria para manejar el resto del partido. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Gamero se concentró en sostener la ventaja y cerrar los espacios ante los intentos de reacción del conjunto visitante.

Un respiro para Gamero y el Cali

La victoria no solo significó tres puntos importantes en la tabla, sino también un alivio en el ambiente interno del club. En las últimas semanas habían surgido versiones sobre una posible salida del entrenador debido a resultados irregulares, por lo que este triunfo ante un rival de peso como Nacional llega en un momento clave.

Con este resultado, Deportivo Cali se ubica en la sexta posición con 10 unidades, mientras que Atlético Nacional queda en el octavo lugar con 9 puntos. La tabla continúa apretada y cada jornada puede modificar las posiciones, por lo que ambos equipos deberán mantener la regularidad en las próximas fechas.

Para el Cali, el triunfo representa un impulso anímico importante y una señal de confianza en el proceso de Gamero, que ahora buscará consolidar al equipo dentro del grupo de los ocho clasificados. Mientras tanto, Nacional deberá ajustar detalles para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos del campeonato.