El ARC Simón Bolívar navega por la isla Greenwich al enfrentar vientos de 80km/h

El buque científico colombiano ARC Simón Bolívar ejecutó un zarpe de emergencia en aguas antárticas debido a vientos que superan los 80 kilómetros por hora en las inmediaciones de Isla Greenwich.

La maniobra, que no representó riesgo para la navegación, fue necesaria para proteger la embarcación de las adversas condiciones meteorológicas que incluyen fuertes ráfagas y precipitaciones intensas.

¿Cómo se llevó a cabo este zarpe?

El zarpe de emergencia se llevó a cabo a raíz de las condiciones climáticas que se están presentando por lo que el buque tuvo que refugiarse de los vientos al navegar muy cerca de la isla. A pesar de la situación, la tripulación mantiene el ánimo y continúa con sus actividades científicas programadas.

La embarcación se encuentra realizando las últimas jornadas de sus maniobras antárticas. El equipo a bordo navega estratégicamente alrededor de la isla buscando zonas de menor exposición al viento, mientras las olas generadas por las ráfagas golpean constantemente el casco.

Durante la jornada, la tripulación mantuvo sus actividades cotidianas, incluyendo la preparación de alimentos típicos colombianos. El oficial Edwin Blanco, conocido como Mr. White y encargado del área culinaria del buque, preparó arroz con pollo, un plato tradicional de la gastronomía colombiana, utilizando ingredientes como pechuga de pollo, arroz de grano largo, vegetales frescos, cúrcuma y comino.

La expedición espera que las condiciones meteorológicas mejoren para poder acercarse mañana a la base científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, continuando así con el itinerario programado de colaboración científica internacional en el continente antártico.

Saludos de la tripulación a sus familias

Entre las actividades a bordo, los tripulantes aprovecharon para enviar mensajes a sus familias en Colombia. El suboficial jefe Darío Hernández Mancipe envió saludos de cumpleaños desde el ARC Simón Bolívar a Consuelo Muñoz Riales en Bucaramanga, mientras que el teniente de navío Yeison Oyola saludó a su familia desde Isla Livingston, destacando la actitud positiva del equipo durante la misión.

La tripulación del buque científico colombiano demuestra resiliencia y profesionalismo ante los desafíos del clima antártico, manteniendo el espíritu de la expedición científica mientras navegan en una de las regiones más inhóspitas del planeta.