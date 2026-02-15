Inundaciones en Córdoba podrían generar la pérdida de 6.400 empleos, según Fenalco

No cabe duda de que las inundaciones en el país han causado todo tipo de estragos en múltiples departamentos que se han visto afectados por la emergencia.

Sin embargo, uno de los sectores más impactados es el de los comerciantes ya que este fenómeno natural ha provocado un cese de actividades masivas que se encuentran afectando gravemente la economía de Córdoba.

¿Cuáles son los empleos más afectados por las inundaciones?

Según un reciente estudio de Fenalco Córdoba, el comercio de este departamento ha recibido un contundente impacto ya que ya que se podría generar la pérdida de 6.400 empleos que en su mayoría se concentran en Montería.

Uno de los primeros sectores en recibir el impacto fue el de los areneros. Dicha labor convoca a valerosos hombres, quienes tienen la tarea de sumergirse en las profundas aguas de ríos como el Sinú con el objetivo de extraer la arena que, posteriormente, es utilizada para la construcción.

Principalmente, en Montería hay decenas de canoas que se dedican a estar labor por lo que se prevé que de cada una de estas embarcaciones pueden depender hasta siete familias. Así lo dio a conocer Eusebio Celestino, un arenero que explicó la relevancia de esta labor para la economía local.

“Es difícil de encontrar y si los areneros se paran, se paran los volqueteros, los paleros, los bloqueros, porque este es el sustento de todos nosotros".

Otras de las labores que se han visto afectadas por la emergencia ambiental son los paleros, motoristas y buscadores, quienes, al ganar por jornada de trabajo, han enfrentado serios inconvenientes a raíz de las dos semanas sin actividad.

Reactivación del comercio

No obstante, en algunas zonas de Córdoba ya se han ido reactivando algunas de estas labores. Es por esto que en el río Sinú ya se logran observar varios areneros, quienes reunieron valor para enfrentar las aguas que ya han ido bajando su nivel para lograr obtener su sustento diario.

Finalmente, se espera la reactivación de los planchoneros. Estos corresponden a otros de los gremios que viven del río y desde el primer día de la emergencia tuvieron que parar su actividad económica.

Contraloría hace seguimiento a los recursos para atender la emergencia

Por otro lado, la Contraloría manifestó que hará seguimiento a los recursos asignados para atender la crisis en varias regiones del país. El objetivo es cuidar y vigilar que los dineros destinados, para atender la emergencia, lleguen a su destino.