Claudia López y Leonardo Huerta, candidatos de la Consulta de las Soluciones hablan de sus propuestas en seguridad y economía

En Tribuna RCN, José Manuel Acevedo habló con Claudia López y Leonardo Huerta, integrantes de la 'Consulta de las Soluciones', quienes presentaron sus propuestas en seguridad, salud y economía de cara a las elecciones del 8 de marzo. Dicen que buscan diferenciarse del uribismo y de otras fuerzas políticas con propuestas concretas para las consultas interpartidistas del 2026.

¿Por qué votar por la "consulta de las soluciones" el 8 de marzo?

Huerta aseguró que esta es una consulta de soluciones para los temas importantes de los colombianos, salud, educación y seguridad.

"Nos entristecía mucho cuando veíamos que en los debates escuchábamos más insultos que propuestas (...) A mí no me importa si los problemas de la salud en Colombia son culpa del gobierno actual o de los gobiernos anteriores. Lo que nos va a importar es cómo resolver, cómo solucionar esos problemas".

López, por su parte, aseguró que es necesario que ganen las soluciones y no el pasado del uribismo o la corrupción. "Nosotros competimos contra toda la consulta del uribismo y contra una consulta que tiene más gente metida en corrupción que propuestas".

¿Cuál es su propuesta para la seguridad en Colombia?

Claudia López propone una reforma estructural de la justicia con dos brazos claramente diferenciados. Por un lado, una Fiscalía General de la Nación articulada con la Policía Nacional bajo un nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, enfocada en delitos como el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el hurto y la extorsión. Por otro, una Fiscalía Antimafia respaldada por el Ejército y los servicios de inteligencia, dedicada exclusivamente al combate del crimen organizado.

"Que tengamos una Fiscalía Antimafia, con el Ejército, con Inteligencia, que combata el crimen organizado, no que le de gavelas, no que los nombre gestores de paz, no que les dé mesas de negociación para que le mamen gallo a todo el mundo, recluten más niños, produzcan más coca, recluten 10.000 personas más y después vengan a hacernos atentados (...) No le vamos a dar las mismas garantías al crimen organizado. Si van a la cárcel van indefinidamente".

Además criticó la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro: "La paz total no ha desmovilizado ni un raponero".

Entre tanto, Leonardo Huerta insistió en la necesidad de distinguir entre dos tipos de violencia con lógicas completamente distintas: el conflicto armado y la criminalidad urbana.

"Al combatiente se le aplica el derecho internacional humanitario. Hay que saber conducir las hostilidades y desarrollar operaciones militares para ganar esa guerra. Pero la violencia en las ciudades debe perseguirla la Policía y la justicia".

También propone eliminar la prohibición de tener Policía municipal y departamental, dejando a alcaldes y gobernadores la libertad de crear sus propios cuerpos de seguridad según sus capacidades.

Una solución en materia económica de bolsillo de la gente. ¿Qué hacer para aliviarle el bolsillo a la gente?

López anunció tres medidas centrales: un millón de becas de educación para el trabajo, con sostenimiento y empleabilidad garantizada, inspiradas en los programas Jóvenes a La U y "Todos a La U que implementó en Bogotá; un subsidio directo a las microempresas para que puedan pagar el salario mínimo sin sacrificar empleo; y una política agraria basada en el modelo de la Federación de Cafeteros, que combine asistencia técnica, crédito barato, bienes públicos y precios de compra garantizados para el campo.

"Becas de educación superior con trabajo y subsidio a las microempresas. Eso toca hacerlo en todas las regiones de Colombia, pero también en el campo. Que los campesinos en cada región, de acuerdo a lo que producen, tengan asistencia técnica, crédito barato, bienes públicos y precio de compra garantizado para su cosecha. Eso es lo que durante 100 años ha hecho la Federación de Cafeteros y ha funcionado. Es una experiencia colombiana, solo que tenemos que llevarnos a otros productos".

Huerta planteó una revisión profunda de la estructura del presupuesto nacional. Dijo que Colombia gasta el 60% del presupuesto en funcionamiento, solo el 20% en inversión y el otro 20% en servicio a la deuda. Para él, la prioridad es invertir esa proporción aumentando la inversión pública sin recurrir exclusivamente a más impuestos, sino fortaleciendo los ingresos no tributarios del Estado.

"Esos tres componentes hay que entenderlos de una manera técnica desde la Hacienda Pública y no de una manera ideologizada de izquierdas o derechas, porque la economía nos afecta a todos".

Dicen que Claudia y Leonardo se metieron en una consulta por la reposición de los votos. ¿Qué responden?

López afirmó que es una infamia que los acusen de ello y aseguró que hay una confusión con el tema de la reposición. "No es cierto que por cada voto que saquen a usted le van a dar una plata fija y que por eso la gente se mete a consultas, eso no es cierto, ni los otros ni nosotros. A uno solo le reponen los gastos, hasta un límite. Leonardo y yo nos hemos gastado hasta ahora 200 millones de pesos recogiendo firmas".

Huerta indicó que entró en la consulta para las presidenciales por mor a Colombia. "Yo renuncié a la Defensoría del Pueblo. Tenía el cargo de protección del derecho a la salud, el más alto de toda la estructura del Estado colombiano. Renuncio a eso y empiezo una labor como la de Quijote, luchando contra molinos de viento. Hago esto por amor a la patria y es un gran esfuerzo el que uno hace".

¿En qué se diferencian Claudia López y Leonardo Huerta?

Claudia López dice que no tiene espíritu de pelea con Leonardo debido a que lo que quieren ofrecer a los colombianos son soluciones. "Para eso es que los invitamos el 8 de marzo a marcar en la consulta de las soluciones (...) Aquí tenemos la oportunidad de gobernar una persona o una familia con ustedes, sea con Leonardo o conmigo. Una persona que no tiene una sola tacha de corrupción. Leonardo ha sido funcionario público, no tiene un solo escándalo. Yo manejé la chequera más grande que es la de Bogotá. No tengo un solo escándalo de corrupción".

Leonardo Huerta dice que hay diferencias con Claudia López pero es lo que los enriquece. Dijo que él es renovación.

"No sé por qué en Colombia hemos mantenido esa posición de creer que las diferencias son odiosas o que las diferencias nos deben separar. Entonces, las diferencias entre nosotros son lo que nos enriquece. Aquí no podemos seguir creyendo que izquierdas y derechas son antagónicos y enemigos. Colombia tiene que unirse y la unión de Colombia es la única foto que no ha estado en otros tarjetones".