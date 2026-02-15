ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha diseñado un ambicioso plan de infraestructura migratoria que contempla una inversión de 38.300 millones de dólares para expandir significativamente su capacidad de detención. La iniciativa surge en un contexto de aumento sostenido de las detenciones migratorias en territorio estadounidense.

¿Qué se sabe de esta iniciativa?

Según un documento filtrado sobre el proyecto de reorganización de la detención, ICE planea comprar y renovar un total de 34 instalaciones distribuidas en dos categorías principales. La propuesta incluye ocho centros de detención permanente, 16 centros de procesamiento y otras 10 instalaciones complementarias, todas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades operativas de la agencia.

El plan establece dos modelos diferenciados de centros. Los centros de procesamiento tendrían capacidad para recibir entre 1.000 y 1.500 personas diarias, con un período de detención promedio de entre 3 y 7 días. Estas instalaciones funcionarían como puntos de entrada al sistema de detención, permitiendo una clasificación rápida de los detenidos.

Por otro lado, los denominados megacentros representan una expansión sin precedentes en la capacidad de detención migratoria. Cada una de estas instalaciones podría albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos simultáneamente, con períodos de detención promedio inferiores a 60 días. Estas cifras convertirían a estos centros en las instalaciones de detención migratoria más grandes del país.

¿Cuál es el objetivo de esta estrategia?

La estrategia busca satisfacer la creciente demanda de camas y agilizar el proceso de detención y deportación. El documento enfatiza que las instalaciones serían construidas o adaptadas específicamente para este propósito, alejándose del modelo tradicional de utilizar infraestructuras existentes no diseñadas para detención migratoria.

El financiamiento de este masivo proyecto provendría de la ley conocida como" One Big Beautiful Bill", una iniciativa legislativa que contempla diversos gastos gubernamentales. La magnitud de la inversión refleja la prioridad que la actual administración otorga a la aplicación de políticas migratorias más estrictas.