Mastitis, uno de los mayores miedos en las madres primerizas: ¿cómo prevenirla?

La mastitis es definida como la hinchazón y el enrojecimiento del tejido mamario. Esta también causa dolor y calor en la mama por lo que cuando se presenta infección puede generar fiebre y escalofríos.

También afecta a mujeres no lactantes. Sin embargo, cuando ocurre en mujeres que están amamantando se pueden dificultar las labores del cuidado del bebé, incluso se llega a generar un rechazo hacia el mismo.

La principal causa que genera mastitis es la obstrucción que genera la leche en la mama. Esto se debe a varias causas como la obstrucción de los conductos lácteos y los gérmenes que se acumulan en la mama al provenir de la boca del bebé.

¿Cómo prevenir la mastitis?

Según expertos de Mayo Clinic, se sugiere que las mujeres se reúnan con sus especialistas antes de empezar su proceso de lactancia. Algunos de los principales consejos para evitar la mastitis son:

Alimenta a tu bebé cuando lo pida o saca leche con la mano, lo que a menudo se conoce como extracción.

Extrae completamente la leche de los pechos mientras amamantas.

Deja que el bebé vacíe completamente una mama antes de cambiar a la otra cuando lo alimentas.

Cambia la posición en la que te pones para amamantar cada vez que lo alimentas.

Asegúrate de que el bebé se prenda correctamente cuando lo amamantas.

Si fumas, habla con tu profesional de atención médica sobre cómo puedes dejar este hábito.

Complicaciones si no se trata la mastitis

Los especialistas hicieron especial énfasis en el tratamiento ya que si la mastitis no se trata puede generar acumulación de pus en la mama. En este caso, dichos abscesos solo pueden ser drenados quirúrgicamente lo que representa serias complicaciones para alimentar al bebé.

Ante la presencia de los primeros síntomas como sensibilidad, calor en las mamas, hinchazón, presencia de un bulto, sensación de quemazón, entre otros, se debe acudir a un profesional para empezar con el tratamiento más adecuado para el caso.