Estas son las 11 estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá y así conectarán Chapinero con Suba

La Línea 2 del Metro de Bogotá es uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la movilidad de la capital. Con una extensión de 15,5 kilómetros, 11 estaciones (10 subterráneas y una elevada) y un patio taller en el sector de Fontanar del Río, esta nueva línea conectará el nororiente con el occidente de la ciudad, atravesando las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

El recorrido entre la primera estación, ubicada en la calle 72 con avenida Caracas, y la última, en la calle 145 con carrera 141 B, se estima en 22 minutos. Además, el trayecto desde la estación final hasta el centro histórico de Bogotá, con transbordo a la Primera Línea, tardará aproximadamente 44 minutos, lo que representa una reducción del 42 % en los tiempos de viaje, según datos oficiales del proyecto.

De acuerdo con la estructuración técnica presentada por la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 2 beneficiará a más de 2,92 millones de personas y contará con trenes automáticos tipo GoA4 (sin conductor), similares a los de la Primera Línea, con capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

El trazado aprobado contempla las siguientes 11 estaciones:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con calle 80 Av. Ciudad de Cali con calle 90 Av. Ciudad de Cali con carrera 93 ALO con calle 129 D ALO con calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B (Fontanar, única estación elevada)

A lo largo de su recorrido, la línea pasará cerca de puntos estratégicos como la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de Octubre, el Alkosto de la avenida 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, consolidando un eje de integración urbana y comercial en el noroccidente de la ciudad.

Financiación, licitación y respaldo internacional

La Línea 2 del Metro cuenta con financiación 100 % garantizada mediante un convenio de cofinanciación firmado en 2023:

Nación: USD 6.129 millones (70 %)

Distrito: USD 2.637 millones (30 %)

Total proyecto: USD 8.766 millones

El esquema financiero elimina el riesgo de demanda para los proponentes, ya que los pagos están respaldados por vigencias futuras garantizadas por la Nación y el Distrito, bajo el mismo modelo implementado en la Primera Línea.

El proceso de selección del concesionario —que diseñará, construirá, financiará, operará y mantendrá la infraestructura— se adelanta bajo estándares internacionales y con acompañamiento de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones.

El cronograma contempla precalificación, recepción de ofertas y una adjudicación estimada en enero de 2027, dentro de un proceso supervisado por la banca internacional, con criterios de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado que la ciudad vive su mayor transformación en infraestructura, destacando que la experiencia adquirida con la Primera Línea —actualmente en construcción con avance superior al 72 %— fortalece la capacidad institucional para ejecutar esta segunda fase del sistema metro.

Con un costo estimado de 34,9 billones de pesos, la Línea 2 se consolida como un proyecto estructurante que no solo transformará la movilidad, sino que impactará positivamente la productividad, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de Bogotá.