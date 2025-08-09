CANAL RCN
Colombia

Rescatan a siete personas que resultaron afectadas por derrumbe en una mina de Tolima

El derrumbe se presentó en la vereda El Piso – Anape. Bomberos y Defensa Civil han atendido la situación.

Emergencia en una mina en Tolima.
Emergencia en una mina en Tolima.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
04:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades informaron que ocurrió un accidente minero en Tolima. El hecho se presentó en la mina La Granja, la cual queda en la vereda El Piso - Anape, municipio de Ataco.

Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada
RELACIONADO

Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada

El cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil movilizaron un equipo de rescate. Hasta el momento, siete personas pudieron ser rescatadas y trasladadas al hospital del municipio más cercano.

Reportan que 20 personas estarían atrapadas

Seis de los rescatados están siendo atendidos (cuatro mujeres y dos hombres). Sin embargo, la séptima persona, una mujer, llegó al centro médico sin signos vitales.

El reporte oficial de las autoridades apunta que tres de los afectados tienen lesiones. Hasta el momento, no se han rescatado a más personas.

Las labores de búsqueda están siendo desarrolladas por dos ambulancias del municipio, bomberos, Defensa Civil, Policía, Gestión del Riesgo municipal y la comunidad.

Denuncian venta de predios ilegales en la zona del derrumbe que dejó 26 muertos en Bello
RELACIONADO

Denuncian venta de predios ilegales en la zona del derrumbe que dejó 26 muertos en Bello

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil de Tolima, entregó detalles al respecto. La mina queda ubicada a menos de 30 minutos del casco urbano del municipio.

Se tienen reportes preliminares de que 20 personas se encuentran atrapadas. Desde Chaparral fue enviado un grupo de voluntarios para que apoyen las labores que se llevan a cabo.

Cierre en la vía al Llano por derrumbe

“Vamos a hacer el consejo a fin de verificar cuáles son las situaciones, las capacidades y cómo podemos apoyar”, sostuvo Vélez sobre las acciones que se pondrán en marcha.

Por otro lado, persisten las complicaciones de movilidad de la vía al Llano por causa de un derrumbe presentado el pasado sábado 6 de septiembre.

En consecuencia a este suceso, se han presentado bloqueos en el kilómetro 18+300 y 18+600. Las personas que viajan hacia Naranjal, Cáqueza y Quetame han tenido afectados e incluso han requerido desviarse.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alemania

Alemán que se fugó de un psiquiátrico tras atentado contra un colegio en Baviera fue capturado en Santander

Abuso sexual

Cayó red de esclavitud sexual: medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia a Europa fueron rescatadas

Bogotá

Hombre estaba rezando cuando sacó un arma y amenazó a un sacerdote durante misa en Bogotá

Otras Noticias

Trabajo

Estos son los permisos remunerados que tienen los trabajadores en Colombia: ley los exige

Conozca los permisos que tienen los empleados en Colombia con nueva ley laboral.

Fútbol internacional

Jugador de selección y compañero de Richard Ríos, reveló que su casa fue bombardeada con misiles

El jugador informó que su esposa, su hijo y su madre se encontraba en la vivienda en el momento en el que los misiles impactaron.

Tecnología

Esta es la nueva función de WhatsApp que permitirá enviar fotos con movimiento

Cuidado personal

Cómo bajar el colesterol a través de la dieta y el ejercicio, según la ciencia

Artistas

Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical