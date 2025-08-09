Rescatan a siete personas que resultaron afectadas por derrumbe en una mina de Tolima

Autoridades informaron que ocurrió un accidente minero en Tolima. El hecho se presentó en la mina La Granja, la cual queda en la vereda El Piso - Anape, municipio de Ataco.

RELACIONADO Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada

El cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil movilizaron un equipo de rescate. Hasta el momento, siete personas pudieron ser rescatadas y trasladadas al hospital del municipio más cercano.

Reportan que 20 personas estarían atrapadas

Seis de los rescatados están siendo atendidos (cuatro mujeres y dos hombres). Sin embargo, la séptima persona, una mujer, llegó al centro médico sin signos vitales.

El reporte oficial de las autoridades apunta que tres de los afectados tienen lesiones. Hasta el momento, no se han rescatado a más personas.

Las labores de búsqueda están siendo desarrolladas por dos ambulancias del municipio, bomberos, Defensa Civil, Policía, Gestión del Riesgo municipal y la comunidad.

RELACIONADO Denuncian venta de predios ilegales en la zona del derrumbe que dejó 26 muertos en Bello

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil de Tolima, entregó detalles al respecto. La mina queda ubicada a menos de 30 minutos del casco urbano del municipio.

Se tienen reportes preliminares de que 20 personas se encuentran atrapadas. Desde Chaparral fue enviado un grupo de voluntarios para que apoyen las labores que se llevan a cabo.

Cierre en la vía al Llano por derrumbe

“Vamos a hacer el consejo a fin de verificar cuáles son las situaciones, las capacidades y cómo podemos apoyar”, sostuvo Vélez sobre las acciones que se pondrán en marcha.

Por otro lado, persisten las complicaciones de movilidad de la vía al Llano por causa de un derrumbe presentado el pasado sábado 6 de septiembre.

En consecuencia a este suceso, se han presentado bloqueos en el kilómetro 18+300 y 18+600. Las personas que viajan hacia Naranjal, Cáqueza y Quetame han tenido afectados e incluso han requerido desviarse.