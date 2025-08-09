Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada

Desde la noche del sábado 6 de septiembre miles de conductores permanecen en la vía al Llano tras un gigantesco derrumbe que sepultó los cuatro carriles, en ambos sentidos, de una de las principales vías del país que conecta Villavicencio con Bogotá.

La situación es desalentadora, la cantidad de lodo que recubre la vía, aunque ha intentado ser removido, el peso de la masa hace que la montaña ceda y vuelva a tapiar la vía.

Las autoridades habilitaron un paso alterno para vehículos pequeños que viven en la zona, pero los vehículos de carga y transporte no tienen acceso por la vía principal.

Noticias RCN se movilizó hasta la Terminal de Transportes de Villavicencio y confirmó que hay una ruta alterna en bus que les permite llegar a Bogotá.

¿Cuánto cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano cerrada?

Juan Fernando Rojas, jefe operativo de la terminal de Villavicencio, explicó que los conductores estarían haciendo un recorrido que triplica las horas de viaje, pero que les permite llegar a Bogotá.

Las empresas están viajando a Bogotá por Guateque con una duración promedio de 10 horas el viaje. El valor del tiquete de bus ronda los $80.000.

Normalmente, con la vía al Llano despejada, un viaje desde Villavicencio a Bogotá dura alrededor de 2 horas o 2 horas y media, y cuesta $44.000.

En medio de la emergencia esta misma ruta estaría demorando entre 8 y 10 horas por los departamentos de Meta, Casanare y Boyacá y cuesta hasta $80.000.

Tan solo en el primer día del cierre de la vía tuvimos una disminución del 25% en despacho de vehículos y del 12% en pasajeros.

¿Cuándo se habilitará el paso en la vía al Llano?

Es compleja la situación en la vía al Llano tras un gigantesco derrumbe que sepultó los cuatro carriles de esta importante carretera.

Serían al menos 100.000 metros cúbicos de tierra, lodo y material rocoso los que dejaron completamente incomunicada la vía, en más de 24 de atención de la emergencia, la maquinaria amarilla solo ha logrado extraer 2.500 metros cúbicos.

El panorama es desalentador porque además de las condiciones climáticas que dificultan los trabajos de remoción, la copa de la montaña sigue cediendo y empujando el lodo a la vía.

Aunque los equipos de la ANI, Coviandina, y demás organismos trabajan en buscar al menos la habilitación de uno de los carriles para comenzar a evacuar los vehículos represados, por lo que es incierto conocer cuándo se reaperturará la vía.