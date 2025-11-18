CANAL RCN
Colombia

Avances importantes sobre el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

A pocos días para que el crimen cumpla un año, son más las dudas que los aciertos sobre lo ocurrido.

Asesinato de Juan Felipe Rincón.
FOTO: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
01:35 p. m.
En las últimas horas, ha habido importantes avances en las investigaciones para esclarecer la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía, general William Rincón.

La Fiscalía decretó nuevas pruebas sobre este caso. Por eso, citó a interrogatorio a siete personas por el delito de tortura agravada. Entre estas, aparece el nombre de Andrés Camilo Sotelo Torres. También están familiares y vecinos del barrio en donde ocurrió el hecho.

Siete personas serán interrogadas: decretan nuevas pruebas

Este hecho está próximo a cumplir un año. Ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. El joven de 21 años fue asesinado en circunstancias que han sido confusas. El caso ocurrió antes de que su papá fuera director de la Policía.

Se tiene la sospecha de que este crimen partió de un intento de extorsión. Las cámaras de seguridad mostraron los momentos previos, en los que Rincón forcejeó con los señalados agresores. También se ha investigado la posibilidad de que el arma fue accionada por uno de ellos o por el escolta de la víctima.

¿Cómo ocurrió el misterioso asesinato?

Hasta el momento, las investigaciones han revelado que desde la noche anterior, Rincón presuntamente estuvo con una joven de 15 años. Ella también lo acompañó el trágico día. Al menos cinco personas estuvieron presentes.

A mediados de septiembre, se supo que la Fiscalía iba a volver a pedir la preclusión sobre Sotelo, argumentando que está comprobado de que él no fue quien disparó. Este hombre es familiar de la adolescente de 15 años, quien supuestamente conversaba con Rincón por redes sociales.

La defensa de Sotelo ha enfatizado que sus manos no estuvieron presentes en los restos de pólvora, respaldando la versión de qué él no utilizó la pistola. La segunda hipótesis apunta a Sergio Felipe Rico, el escolta. En julio, un juez de conocimiento negó la preclusión luego de que la Fiscalía la solicitara por primera vez.

