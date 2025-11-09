Fiscalía volverá a pedir preclusión del proceso contra Andrés Sotelo en el caso de Juan Felipe Rincón

Nuevas revelaciones judiciales en el caso de Juan Felipe Rincón, el asesinado hijo del inspector general de la Policía, William Rincón.

A través de una minuciosa investigación, las autoridades tratan de resolver de dónde provenía la bala que le quitó la vida al joven. Noticias RCN conoció videos de lo que sería una pieza fundamental en este rompecabezas.

Aunque hasta ahora solo se conocía un video en el que se ve a Juan Felipe forcejeando con dos sujetos, uno de ellos Andrés Sotelo, y además se ve empuñando un arma a Sergio Felipe Rico, el escolta del joven Rincón; no se tenía registro del fatídico desenlace de la discusión.

El hecho sucedió el 24 de noviembre de 2024, cuando Juan Felipe se dirigió al barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, en donde fue asesinado.

Fiscalía no encontró pruebas contra Andrés Sotelo

En primicia, el programa Aquí y Ahora de La FM conoció que la Fiscalía General de la Nación volverá a pedir la preclusión a favor de Andrés Camilo Sotelo, al no encontrar argumentos de tipo penal para vincularlo en la investigación.

“Por un lado, se siente calma de que se estén esclareciendo las cosas (…) No fui la persona que disparó y le causó la muerte a Juan Felipe”, aseguró Sotelo en entrevista con La FM.

Aunque Sotelo aceptó haber golpeado a Juan Felipe, sostuvo que no fue él quien le quitó la vida. De acuerdo con su versión, esto se dio en medio de un episodio de ira, luego de enterarse de que Juan Felipe sostenía conversaciones con su sobrina menor de edad a través de redes sociales.

Sobre el arma hechiza, Andrés Camilo contó que esta pertenecía a un joven que vivía en su casa, y que la tomó para intentar “asustar” a Juan Felipe, pues en un principio no sabía de quién se trataba.

¿Quién mató a Juan Felipe Rincón?

- “Eso es claro, yo siempre lo he dicho, el escolta”, afirma Sotelo.

Tras realizar 10 actividades investigativas, la Fiscalía pedirá de nuevo al juez que declare inocente a Sotelo, al encontrar que no hay tipo penal en la muerte de Juan Felipe Rincón.

El abogado de Sotelo también habló en Aquí y Ahora. Añadió que, si se continúa con un accionar inadecuado por parte de la Fiscalía, el caso quedará impune. El defensor reiteró que las pruebas de balística y forenses determinaron que en las manos de su cliente no fueron hallados restos de pólvora y que su arma no era apta para matar.

Todo corresponde a que se trata, presuntamente, del señor Sergio Felipe Rico, es decir, el escolta.

Defensa de Juan Felipe Rincón denuncia debilidades en la investigación

Por su parte, la defensa de la familia de Rincón insistió en que no le sorprende esta petición, pues “siempre ha sido la intención de la Fiscalía”.

La Fiscalía ha tratado de ocultar las mismas debilidades en su investigación.

El abogado también aseguró que hacen falta pruebas y actividades investigativas para tomar determinaciones en el caso. Además, señaló que la familia Rincón espera que se haga justicia, indistintamente de quién sea el culpable de la muerte del joven.

No se agotaron todas las hipótesis en el caso.

Si bien el abogado no difiere de la inocencia de Sotelo, sostuvo que faltan pruebas para absolverlo del caso.

¿Qué piezas hacen falta en la investigación?

En medio de este nuevo camino que atraviesa el proceso, Andrés Camilo Sotelo reiteró que no tiene ningún problema en que investiguen su vida antes del crimen. Sostuvo que ni él ni su pareja hacen parte de una banda delincuencial.

Damián Guevara, experto forense, aseguró que hay falencias en la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía. Entre ellos, mencionó la reconstrucción 3D del hecho, un análisis profundo de evidencia digital en los videos de seguridad, y una inspección forense completa en la escena y al celular de la víctima.

Recientemente, se conoció que la Fiscalía investiga los delitos de tortura y el uso de menores para cometer delitos, haciendo alusión a un supuesto plan para llevar engañado a Juan Felipe al barrio para asesinarlo.

Sobre esta hipótesis, Sotelo sostuvo que “la niña pensó que al ver gente reunida era un plan, pero el día anterior era el cumpleaños de mi hermana, no fue planeado”.

No obstante, la defensa de Juan Felipe reiteró que hay muchas dudas frente a esto, pues en las entrevistas de la Fiscalía, dos menores de edad hablaron sobre ese presunto plan para engañar al joven Rincón.

En la entrevista, Sotelo reveló que tras lo ocurrido ese 24 de noviembre, el escolta Rico les pidió que "arreglaran" y que en ningún momento se identificó como miembro de la Policía.