¿Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna tras más de medio siglo en la misión Artemis II?

Más de 50 años después de las misiones del Programa Apolo, cuando por primera y única vez el ser humano llegó y caminó sobre la Luna, una nueva tripulación se prepara para retomar ese camino.

La operación, denominada Artemis II, marcará el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar, aunque en esta ocasión no se contempla un alunizaje.

Durante aproximadamente diez días, los astronautas viajarán alrededor del satélite natural de la Tierra, convirtiéndose en los nuevos referentes de la exploración espacial impulsada por la NASA.

La misión no solo reabre una etapa detenida durante décadas, sino que también introduce cambios frente a los perfiles que protagonizaron las expediciones entre 1968 y 1972.

¿Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna en la misión Artemis II?

La tripulación está liderada por Reid Wiseman, comandante de la misión.

Reid Wiseman

A sus 50 años, este astronauta nacido en Baltimore llegó a la NASA en 2009, luego de una carrera de 27 años en la Marina de Estados Unidos.

Su historia personal contrasta con su actual rol: “Nunca pensé que llegaría a ser astronauta”, confesó en un podcast de la agencia, donde recordó que durante su juventud veía esta meta como “un sueño inalcanzable”.

Wiseman ya tiene experiencia en el espacio. En 2014 participó en una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional, tras la cual asumió funciones como jefe de astronautas.

Victor Glover

Junto a él viajará Victor Glover, de 49 años, quien será el piloto de la nave Orión. También con trayectoria en la Marina, fue seleccionado por la NASA en 2013 mientras se desempeñaba como asesor parlamentario en el Senado estadounidense.

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Su motivación cambió desde la infancia. Inicialmente quería ser policía como su padre, pero la imagen de un transbordador despegando en televisión modificó su rumbo: “Me dije que quería pilotar eso, porque en aquella época ni siquiera sabía que se podía pilotar”, relató en un video.

Glover marcará un hito en esta misión: será el primer hombre negro en viajar a la Luna, en contraste con el programa Apolo, que solo llevó a hombres blancos. No es la primera vez que rompe barreras.

En 2020 se convirtió en el primer afroamericano en integrar una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional, logro que atribuyó a quienes abrieron camino antes que él, como Guion Bluford.

Christina Koch

La tercera integrante es Christina Koch, de 47 años, quien se convertirá en la primera mujer en formar parte de una misión lunar. Ingeniera de formación, cuenta con un perfil diverso y experiencia en condiciones extremas, incluyendo trabajos en la Antártida.

Desde niña tuvo claro su objetivo. En su habitación conservaba un póster del “amanecer de la Tierra”, imagen captada durante una misión Apolo. Su lema, según ha expresado, es: “haz lo que te da miedo”.

Koch posee el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, con 328 días. Además, participó en la primera caminata espacial completamente femenina junto a Jessica Meir, consolidando su lugar en la historia reciente de la exploración.

Jeremy Hansen

El equipo lo completa Jeremy Hansen, de 50 años, quien será el primer no estadounidense en sobrevolar la Luna. Este ex piloto de caza de la Real Fuerza Aérea Canadiense fue seleccionado en 2009 por la Agencia Espacial Canadiense.

Tras su entrenamiento, desempeñó funciones como enlace entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional, y posteriormente se encargó de la formación de nuevos astronautas. A diferencia de sus compañeros, esta será su primera experiencia en el espacio.

Hansen también cumple un objetivo personal forjado desde la infancia, cuando descubrió una imagen de Neil Armstrong en la superficie lunar, que despertó su interés por la exploración espacial.