General (r) William Rincón sería el nuevo director de la Policía Nacional

Fuentes de la Casa de Nariño aseguran que la hoja de vida del general sería subida en las próximas horas a la página de aspirantes de la Presidencia.

Foto: Policía Nacional

octubre 21 de 2025
09:28 p. m.
La cúpula de la Policía Nacional se sacudió tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de remover de la Dirección al mayor general Carlos Triana, quien se encontraba en Estados Unidos participando de una cumbre contra el crimen trasnacional, cuando recibió la noticia.

Ahora, fuentes de la Casa de Nariño han asegurado que el reemplazo de Triana sería el brigadier general en retiro William Rincón, quien fue inspector general de la institución hasta febrero de este año.

Se espera que la hoja de vida del general (r) Rincón sea publicada en las próximas horas en la página de aspirantes de la Presidencia.

Cabe recordar que en la baraja de candidatos sonaban los nombres de la general Olga Salazar, exdirectora de la Dijín; y Sandra Patricia Pinzón, actual jefa de la Unidad Policía para la Eficiencia de la Paz.

¿Quién es el brigadier general (r) William Rincón?

El nombre del general (r) William Rincón salió a la luz pública en noviembre de 2024, cunado su hijo, el joven Juan Felipe Rincón, fue asesinado en confusos hechos aun sin esclarecer, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá.

Para entonces, el general era inspector general de la Policía, el tercer cargo más importante en la institución, el que desempeñó hasta febrero de 2025.

Su carrera policial tiene más de 30 años, tiempo en el cual hizo parte de varias dependencias como el Departamento de Policía de Sucre, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y la Escuela de Suboficiales.

Los directores que han pasado por la Policía durante el gobierno Petro

Con la salida del general Triana de la Dirección de la Policía, se completan cuatro directores de la institución durante el gobierno de Gustavo Petro.

El primero en ocupar el cargo fue el general Henry Sanabria Cely; luego fue llamado el general (r) William Salamanca, y tras su salida llegó el general Carlos Fernando Triana.

