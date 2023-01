Así fue la presentación del Ministerio de la Igualdad con la ausencia del presidente Petro

En el marco de la presentación oficial del Ministerio de la Igualdad y Equidad, que se llevó a cabo en el Chocó, la vicepresidenta Francia Márquez, ahora ministra de la cartera, intervino para explicar las funciones que tendrá de ahora en adelante la institución creada por el Gobierno de turno.

“Casi 200 años tuvimos que esperar para por fin tener una institucionalidad que se preocupara por la gente que históricamente ha sido marginada. Hoy desde aquí estamos dando un paso importante”, dijo la vicepresidenta.

Al evento se esperaba la asistencia del presidente Gustavo Petro, quien debía poner su firma para oficializar la sanción de la cartera; sin embargo, el mandatario no llegó. “Yo sé que todos ustedes tienen las expectativas de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperemos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional, poniendo la cara a Colombia y al pacífico y cumpliendo una promesa de campaña”, aseveró Márquez.

“Que la dignidad se haga costumbre”

El departamento del Chocó, específicamente el municipio de Istmina, fue el escenario elegido para la presentación del Ministerio. Esto, según la vicepresidenta, porque es uno de los territorios marginados y olvidados por el Estado, incluso comparó al departamento con un país como República Dominicana.

La vicepresidenta afirmó que desde el Chocó se va a comenzar a construir la igualdad para todos los colombianos y colombianas. “Bien lo decía el presidente ‘si nosotros no trabajamos por la igualdad y equidad de Colombia, hemos fracasado como Gobierno’”. La mandataria se comprometió a cerrar las brechas en el país, se refirió a los retos que vienen para la cartera y el presupuesto que requerirá para ello. “Podemos quedarnos hablando bonito, pero si no hay recursos no vamos a avanzar, por eso mientras ustedes estaban celebrando el 29 de diciembre, yo estaba en reunión con el ministro de Hacienda para que me dijera cuánta plata va a tener el Ministerio”.

La mandataria aprovechó para referirse a la polémica generada por el cese al fuego bilateral anunciado por Petro, que fue desmentido por el ELN. Márquez dijo a los grupos que manifestaron su voluntad de avanzar en el conflicto que ese es el camino, también expresó su apoyo al presidente en la propuesta de un cese bilateral en los territorios.

Somos consientes de que una parte importante para la paz es la salida del conflicto armado con todos los actores que hoy perturban la vida y ponen en riesgo a las comunidades.

Las funciones del Ministerio de Igualdad

Acceso a empleo, economía, educación, servicios básicos, conectividad, cerrar brechas y volver a sembrar la tierra en el departamento del Chocó sin el peligro de que una mina termine con la vida. Estas fueron algunas generalidades que mencionó la vicepresidenta sobre la hoja de ruta de la nueva cartera.

“El Ministerio no cambia las realidades, pero es un instrumento para afianzar las políticas que requerimos en términos de transformación”, explicó.

También señaló que la igualdad territorial es el mayor enfoque del Ministerio. “Que el Caribe, el Pacífico y la Amazonía sean iguales. Territorios con gente negra e indígena, las mujeres en su diversidad”.

Niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados, migrantes, juventudes y familias, son los grupos sociales elegidos para iniciar el trabajo.

Sistema Nacional del Cuidado

La vicepresidente informó sobre la creación de un sistema que buscará disminuir la carga del cuidado que se pone sobre las mujeres. Esto busca que dicha labor sea una responsabilidad del Estado y de la comunidad. El cuidado remunerado y el no remunerado será prioridad y tendrá el objetivo de reconocer derechos laborales a las cuidadoras en el país. Así mismo se generará un Sistema Nacional de Igualdad que estará articulado por varias instituciones, no solo por el Ministerio, sino con otras carteras que faciliten la implementación de las políticas en el territorio.

“Anunciamos su sanción y esperamos que llegue el presidente para que pongan la firma, pero más allá de si llega o no, el ministerio hoy es un hecho”, concluyó Márquez.