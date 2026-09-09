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Tembló en Colombia en la madrugada de este 9 de septiembre: vea la magnitud y el epicentro

Sobre la 1 de la mañana se registró un importante movimiento telúrico en el departamento del Chocó y muchos reportaron haberlo sentido.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
07:21 a. m.
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El Servicio Geológico Colombia reportó un nuevo sismo en Colombia en la madrugada de este 9 de septiembre de 2026, cuando la mayoría se encontraba durmiendo.

 

El movimiento telúrico se presentó a la 1:03 de la madrugada de este miércoles y tuvo una magnitud de 3.6 con una profundidad de 42 kilómetros. En redes sociales, varias personas manifestaron haberlo sentido.

¿Cuál fue el epicentro del sismo y dónde se sintió?

El SGC publicó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de Sipí, en Chocó. De acuerdo a los reportes de algunos ciudadanos, se sintió en varios municipios del Valle del Cauca, la mayoría de ellos en la ciudad de Cali.

El epicentro fue a varios kilómetros de distancia del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó cientos de víctimas fatales en varias regiones de Colombia y múltiples afectaciones en infraestructura, razón por la cual este nuevo temblor generó angustia.

¿Dónde más ha temblado en Colombia?

En la página del SGC se indica que en la mañana de este 9 de septiembre se registraron un par de sismos de poca magnitud en el departamento del Chocó. Sobre las 2 de la mañana se registró un sismo de 2.3 en Medio San Juan.

Además, a las 6:52 hubo otro movimiento telúrico en el Istmina, en esta oportunidad de magnitud 2.5. Ambos casos fueron de profundidad superficial y no habría mayores reportes de afectaciones.

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