Pablo Repetto respondió tras el 0-0 ante Vasco da Gama y reconoció las ventajas que dio Santa Fe

Independiente Santa Fe no logró sacar ventaja en Bogotá y empató 0-0 frente a Vasco da Gama en El Campín por la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Pablo Repetto mejoró considerablemente durante la segunda parte, pero no encontró el gol que le permitiera viajar a Brasil con ventaja.

Precisamente, esa diferencia entre lo mostrado en el comienzo y el cierre del encuentro fue uno de los puntos analizados por Repetto. El entrenador uruguayo reconoció que quedó la sensación de que el equipo pudo haber iniciado el partido con algunas de las variantes que terminaron funcionando.

La reflexión de Pablo Repetto tras el empate de Santa Fe

En rueda de prensa, el técnico explicó que la formación inicial respondió al análisis previo realizado por su cuerpo técnico, aunque reconoció que el desarrollo dejó espacio para el debate.

“Nosotros habíamos evaluado los rendimientos, habíamos pensado el partido antes de Fortaleza y hoy arrancó y hoy se terminó mejor, y queda esa sensación de que debía haber arrancado con lo que terminaste. Todo es opinable”, manifestó Repetto.

El entrenador también admitió que Santa Fe concedió ventajas durante la primera mitad, algo que Vasco da Gama intentó aprovechar.

“Se cedieron espacios en el primer tiempo, que le dieron ventajas a jugadores como Johan Rojas para protagonizar”, explicó.

Repetto anticipó lo que buscará Santa Fe en Brasil

El panorama cambió después del descanso. Santa Fe adelantó sus líneas, generó mayor peligro y estuvo cerca de quedarse con la victoria, especialmente durante el tramo final.

“En el segundo tiempo tuvimos dos claras para el gol, pero el arquero se lució”, señaló el entrenador sobre las oportunidades desperdiciadas.

El empate sin goles deja la serie abierta y obliga al cuadro cardenal a conseguir un resultado favorable como visitante para continuar su camino internacional.

Repetto, sin embargo, dejó claro que Santa Fe viajará a Brasil con la clasificación como objetivo y resumió la intención del equipo con una frase contundente: “Vamos a ir a buscar el pasaje a Río”.