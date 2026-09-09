Sisbén se mantiene hasta 2027: aplazan la transición al RUI para proteger subsidios de miles de familias

El Gobierno Nacional tomó la decisión de mantener el Sisbén como el sistema oficial para la focalización de ayudas sociales hasta el año 2027, luego de postergar la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI).

La medida busca garantizar que miles de hogares vulnerables en Colombia no pierdan el acceso a sus giros y subsidios de manera intempestiva, mientras las autoridades resuelven más de 112.000 reclamos y ajustes pendientes en la base de datos actual.

Retraso en la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI)

El Gobierno Nacional confirmó que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) mantendrá su vigencia plena hasta el año 2027.

La decisión implica postergar la entrada en operación definitiva del Registro Universal de Ingresos (RUI), la plataforma tecnológica que estaba destinada a reemplazarlo de forma paulatina en la clasificación socioeconómica de las familias colombianas.

Esta determinación responde directamente a la necesidad de prevenir cortes intempestivos o fallas en la entrega de transferencias monetarias y subsidios estatales dirigidos a los sectores con menores ingresos. Al congelar el cronograma original de migración, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) busca asegurar un periodo de ajuste sin traumatismos para los beneficiarios vigentes.

Más de 112.000 reclamos aceleraron el aplazamiento institucional

El factor determinante para frenar el paso directo al RUI radica en el elevado volumen de solicitudes de revisión registradas en el sistema de focalización actual. A la fecha, las autoridades locales y nacionales acumulan más de 112.000 reclamaciones formales de ciudadanos que reportan inconsistencias en su asignación de grupo o dificultades administrativas para actualizar sus datos de residencia y composición familiar.

Con esta prórroga de tres años, la administración pública dispondrá de un margen operativo suficiente para:

Depurar de manera exhaustiva las bases de datos a nivel municipal.

Adelantar las visitas domiciliarias y encuestas de verificación pendientes.

Resolver las solicitudes de reevaluación interpuestas por la ciudadanía antes de migrar hacia el nuevo modelo.

¿Qué cambiará entre el Sisbén IV y el nuevo RUI?

El proyecto del Registro Universal de Ingresos (RUI) plantea una transformación estructural en la asignación del gasto público social en Colombia. Mientras que el Sisbén opera a través de encuestas socioeconómicas presenciales, el RUI integrará cruces de información en tiempo real procedentes de fuentes tributarias, financieras, laborales y de registros administrativos públicos y privados.