Investigador reveló que glaciar de Nepal sufrió un calor inusual antes de colapsar y provocó el deslave

El derrumbe ocurrido el pasado 26 de agosto en una zona montañosa entre Nepal y China, que desencadenó graves inundaciones y dejó víctimas mortales, pudo estar precedido por unas condiciones de calor poco habituales para esa época del año.

Un análisis de datos meteorológicos realizado por Robert Rohde, científico jefe de Berkeley Earth, encontró que las temperaturas en el glaciar ubicado a unos 5.200 metros de altura fueron excepcionalmente elevadas entre el 21 y el 26 de agosto.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Rohde, la temperatura promedio durante esos seis días habría rondado los 5 grados Celsius. El dato llama especialmente la atención porque, en más de 55 años de registros, las temperaturas para ese mismo periodo no habían superado los 4 grados Celsius.

Sin embargo, los investigadores advierten que hasta ahora no se ha demostrado una relación directa entre las altas temperaturas y el derrumbe.

El calor en la montaña aumentó con respecto al siglo XX

El análisis señala que la temperatura promedio registrada en el lugar del derrumbe durante esos seis días ha aumentado aproximadamente 1,8 grados Celsius desde mediados del siglo XX.

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Rohde calculó que, sin el calentamiento adicional asociado al cambio climático, un periodo de temperaturas similares probablemente se presentaría apenas una vez cada varios miles de años.

El episodio también ocurrió durante el que habría sido el cuarto verano más caluroso registrado en la región de Langtang, según un análisis realizado con información del observatorio europeo Copernicus, cuyos datos para la zona se remontan a 1970.

¿El deshielo pudo debilitar la montaña?

Uno de los elementos que ahora estudian los investigadores es el posible efecto del calor sobre el permafrost, una capa de suelo que permanece congelada y que puede funcionar como una especie de cemento natural que ayuda a mantener unidas las rocas de las zonas montañosas.

Cuando este suelo congelado se degrada, las laderas pueden volverse más inestables.

La climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte señaló que las condiciones de calor registradas antes del desastre podrían ayudar a explicar tanto el deshielo del permafrost como el posterior colapso de la ladera y el glaciar.

A esto se suma otro factor. Imágenes satelitales mostraron un deshielo importante de la nieve en los días previos al derrumbe.

Según el glaciólogo Etienne Berthier, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), esa situación pudo generar una cantidad considerable de agua líquida que se infiltró en las fracturas de la montaña y posiblemente facilitó los movimientos del terreno.

Pese a estos indicios, los científicos insisten en que no se puede afirmar que el calor haya sido la causa del derrumbe.

Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad Grenoble Alpes, explicó que la relación entre temperatura y deslizamientos no es directa. Una montaña puede soportar periodos de altas temperaturas sin colapsar, por lo que también es necesario analizar las condiciones previas de la roca y su nivel de estabilidad.

La hipótesis que manejan algunos investigadores es que el calor pudo haber actuado como un factor desencadenante sobre una estructura que ya se encontraba cerca de un punto crítico de inestabilidad.

Por ahora, los científicos estudian los pequeños movimientos que se habían registrado en la montaña durante los años anteriores al derrumbe y buscan establecer cómo interactuaron con los cambios de temperatura.

Para Rohde, demostrar que la roca cercana al plano de fractura se debilitó de manera significativa por el agua procedente del deshielo o por la pérdida del permafrost sería una evidencia importante para determinar el papel que pudo desempeñar el cambio climático.

El análisis de las temperaturas fue elaborado utilizando información del modelo climático ERA5 de Copernicus y datos de una red de 14 estaciones meteorológicas de gran altitud, ubicadas entre 9 y 140 kilómetros del glaciar que terminó colapsando.

Por ahora, la investigación continúa para determinar qué combinación de factores provocó el derrumbe y hasta qué punto las condiciones de calor excepcional estuvieron relacionadas con la tragedia.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.